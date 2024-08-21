Lüks yat İtalya’da sulara gömüldü: İngiliz milyarder aranıyor

Haberin Devamı

İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch’in 15 milyon dolarlık yatı, önceki gün İtalya’nın Sicilya bölgesinde kasırgaya yakalandı.

Sabah saatlerinde Palermo şehri açıklarında batan yattan, aralarında Lynch’in eşi Angela Bacares ve bir bebeğin de bulunduğu 15 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. 59 yaşındaki Mike Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah ve uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley’in başkanı Jonathan Bloomer dahil kayıp 6 kişi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Haberin Devamı

İngiliz bandıralı 56 metrelik Bayesian, 75 metre ile dünyanın en uzun ikinci yelken direğine sahip. 473 ton ağırlığındaki süperyat maksimum 15 knot hıza ulaşabiliyor.

RÜZGÂR DİREĞİNİ KIRDI

İtalyan basınına göre, 56 metre uzunluğundaki ‘Bayesian’ isimli yat pazartesi sabahı saat 05.00 civarında güçlü rüzgâr ve şiddetli yağışlar neticesinde alabora oldu. Görgü tanıkları, fırtınanın demirlemiş durumda olan yatın direğini kırdığını söyledi. İngiliz bayraklı yatta, iki İngiliz-Fransız, bir İrlandalı ve bir Sri Lankalı’nın yanı sıra çoğunlukla İngiliz yolcu ve mürettebat 22 kişi bulunuyordu. İtalyan itfaiyesi yatın denizin yaklaşık 50 metre derinliğinde olduğunu ve kurtarma çalışmalarına dalgıçların yanı sıra havadan bir helikopterin de destek verdiğini açıkladı.