Lüks ürünlere akın ettiler

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LVMH şirketler grubundan yapılan açıklamada, 6 Mart itibarıyla Rusya’daki mağazaların geçici olarak kapanacağı bildirildi. Bu karar Rusya genelinde 124 mağazayı etkiliyor. LVMH ayrıca Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’ne 5 milyon Euro bağış yapacaklarını kaydetti. Chanel’in Rusya genelinde 17 mağazası bulunurken, şirket açıklamasında, “Mevcut belirsizlik ortamı ve operasyonlardaki karışıklık” nedeniyle bu yönde karar aldıklarını bildirdi. Açıklamada, “Rusya’ya gönderim yapmayacağız. Mağazalarımızı kapatacağız. İnternet üzerinden satışlarımızı da durdurduk” ifadelerine yer verildi. Hermes’in Rusya’da üç mağazası bulunurken, Kızıl Meydan’daki mağazasında yaklaşık 60 kişinin istihdam edildiği biliniyor.

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IKEA’DA KUYRUKLAR OLUŞTU

Birçok Rus vatandaşı sevdiği markaların ürünlerini son kez satın almak için mağazalara akın ederken, en çarpıcı görüntü İsveç’in ünlü mobilya mağazası IKEA’da kaydedildi. Kapanmadan önce Rusya’daki IKEA mağazalarına akın eden Rus vatandaşları, sevdikleri ürünleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. IKEA’dan yapılan açıklamada, “Savaşın insanlar üzerinde büyük bir etkisi var. Bu da tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açıyor” ifadeleri kullanıldı. ABD merkezli teknoloji şirketi Intel, Rusya’ya çip ihraç etmeyi durdurduğunu açıklarken, ev kiralama şirketi Airbnb, ABD’li petrol ve doğalgaz devi ExxonMobil, telekomünikasyon şirketi Apple, havacılık şirketi Boeing ve otomotiv devi Ford da Rusya’dan çekilen diğer şirketler arasında yer alıyor.