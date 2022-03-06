Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Lüks ürünlere akın ettiler

#Rusya#IKEA#İphone
Lüks ürünlere akın ettiler

144 milyonluk Rusya halkı için yeni bir iPhone telefon, Nike ayakkabı ya da IKEA’dan bir koltuk almak artık hayal oldu. Zira Ukrayna işgali nedeniyle Batılı birçok marka Rusya’dan çekilme kararı aldı. Louis Vuitton’un da bağlı bulunduğu Fransız tekstil grubu LVMH başta olmak üzere Hermes ve Chanel gibi pek çok lüks giyim markası da cuma günü Rusya’dan çekileceklerini duyurdular.

Haberin Devamı

LVMH şirketler grubundan yapılan açıklamada, 6 Mart itibarıyla Rusya’daki mağazaların geçici olarak kapanacağı bildirildi. Bu karar Rusya genelinde 124 mağazayı etkiliyor. LVMH ayrıca Uluslararası Kızıl Haç Komitesi’ne 5 milyon Euro bağış yapacaklarını kaydetti. Chanel’in Rusya genelinde 17 mağazası bulunurken, şirket açıklamasında, “Mevcut belirsizlik ortamı ve operasyonlardaki karışıklık” nedeniyle bu yönde karar aldıklarını bildirdi. Açıklamada, “Rusya’ya gönderim yapmayacağız. Mağazalarımızı kapatacağız. İnternet üzerinden satışlarımızı da durdurduk” ifadelerine yer verildi. Hermes’in Rusya’da üç mağazası bulunurken, Kızıl Meydan’daki mağazasında yaklaşık 60 kişinin istihdam edildiği biliniyor.

Lüks ürünlere akın ettiler

Haberin Devamı

IKEA’DA KUYRUKLAR OLUŞTU

Birçok Rus vatandaşı sevdiği markaların ürünlerini son kez satın almak için mağazalara akın ederken, en çarpıcı görüntü İsveç’in ünlü mobilya mağazası IKEA’da kaydedildi. Kapanmadan önce Rusya’daki IKEA mağazalarına akın eden Rus vatandaşları, sevdikleri ürünleri alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. IKEA’dan yapılan açıklamada, “Savaşın insanlar üzerinde büyük bir etkisi var. Bu da tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açıyor” ifadeleri kullanıldı. ABD merkezli teknoloji şirketi Intel, Rusya’ya çip ihraç etmeyi durdurduğunu açıklarken, ev kiralama şirketi Airbnb, ABD’li petrol ve doğalgaz devi ExxonMobil, telekomünikasyon şirketi Apple, havacılık şirketi Boeing ve otomotiv devi Ford da Rusya’dan çekilen diğer şirketler arasında yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#IKEA#İphone

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı