Lüks sığınaklar yerin 60 metre altında... Kıyamet sarayları

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Muhtemel bir nükleer savaşa karşı, dünyanın en zengin insanları kendilerini koruyacak lüks sığınaklar inşa ediyor. Bu sığınaklardan inşa eden Teksas merkezli Atlas Survival Shelters şirketinin CEO’su Ron Hubbard, telefonlarının susmadığını belirterek “Yeni bir Dünya Savaşı yaklaşıyor gibi görünüyor” diye konuştu.

Küresel güvenlik durumunun giderek daha belirsiz hale gelmesiyle birlikte artan talebi karşılamaya hazır olan firmalar arasında ‘ultra lüks’ sığınaklar sunan İsviçre firması Oppidum da yer alıyor. ABD, İsviçre, Almanya ve Yeni Zelanda’da sayıları her geçen gün artan lüks sığınaklar, yer altında adeta bir sarayı andırıyor. Kendini ‘kıyamet hazırlıkçısı’ olarak tanımlayan ABD’li işinsanı Larry Hall, 2008 yılında Kansas’ta satın aldığı arazide, beş yıldan uzun süre 75 kişiyi barındırabilecek lüks bir sığınak inşa etti. Yerin 60 metre derinliğindeki sığınakta sakinlerin yıllarca eğlenmesini sağlayacak sinema, bar ve bilardo salonu bile yer alıyor.