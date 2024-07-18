Lüks hediye düşkünü ajan

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Manhattan’da görülen davada sunulan iddianameye göre, Sue Mi Terry (51), ABD nezdinde Güney Kore’nin politika pozisyonlarını savundu, ABD hükümetinin kamuya açık olmayan bilgilerini Güney Koreli istihbarat görevlilerine aktardı ve Güney Koreli hükümet yetkililerinin ABD’li mevkidaşlarına erişimini kolaylaştırdı.

BLINKEN’LA TOPLANTIYA KATILDI

Buna karşılık Terry’ye, Bottega Veneta ve Louis Vuitton el çantaları, Dolce & Gabbana ceket, Michelin yıldızlı restoranlarda akşam yemekleri ve 37 bin dolardan fazla “gizli” fon sağlandığı iddia edildi.Güney Kore asıllı ve ABD vatandaşı olan Terry, 2001’den itibaren ABD hükümetleri için çalıştı. 2011 yılına kadar önce CIA analiz uzmanı sonra da Güvenlik Konseyi’nde istihbarat danışmanı olarak görev alan Terry, 2013 haziran ayından itibaren ‘yabancı ajan’ olarak birçok kez adı belirtilmeyen ‘aracı’ ile görüştü. Terry, Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) verdiği ifadede, 2022 yılında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın katıldığı Kuzey Kore ile ilgili toplantıda elle alınmış notları Güney Kore istihbaratına aktardığını da itiraf etti.