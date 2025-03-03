Lüks gemi dalgalardan zor kurtuldu! Denizde panik

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Dalgalar yüzünden 14 derece yana yatan gemide yolcular ve mürettebattan 16 kişi yaralandı. 25 Şubat’ta Yeni Zelanda’ya bağlı Güney Adası yakınlarındaki Milford Sound’dan yolculuğuna başlayan gemi bir süre sonra dev dalgalarla boğuşmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, geminin mutfak personelinin, ekipman ve aletler yuvarlanırken kendilerini dengelemek için tezgâhlara sıkıca tutundukları görülüyor. Gemide 3 bin 80 yolcu ve 1200 mürettebat bulunuyordu. Yedi günlük yolculuğun oda büyüklüğüne bağlı olarak kişi başı 1000 ile 5 bin dolar arasında bir maliyeti var.



