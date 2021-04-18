Lukaşenko’ya suikast önlendi iddiası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile Belarus Devlet Güvenlik Komitesi’nin (KGB) Mos düzenlediği operasyonda ABD-Belarus çifte vatandaşı Yuriy Zyankoviç ve Belarus vatandaşı Aleksandr Feduta’nın yakalandığı açıklandı. FSB’den yapılan açıklamada şüphelilerin Moskova’daki muhalif bir Belaruslu general ile görüşerek askeri darbe planladığı belirtildi.

Şüphelilerin Moskova’da yakalandıktan sonra Belarus’a teslim edildiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Aleksandr Lukaşenko, darbe planı iddiasıyla ilgili ABD’yi suçlayarak, “Bu işlerin yabancı istihbaratlara ait olduğunu ortaya çıkardık. Büyük olasılıkla CIA, FBI” ifadesini kullandı.

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