Lukaşenko’ya destek arttı: Belarus 7’nci kez evet dedi

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Merkez Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, 6 milyon 900 bin 504 kayıtlı seçmen, 5 bin 325 sandıkta oy kullandı. Sandık çıkış anketlerine göre, ülkeyi 1994’ten bu yana yöneten 70 yaşındaki Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, oyların yüzde 87,6’sını alarak yedinci kez cumhurbaşkanı seçildi. Avrupa Birliği (AB), Belarus’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin özgür ve adil olmadığını savunarak, bu ülkeye yaptırımlarını sürdüreceğini duyurdu. Sandık çıkış anketlerine göre, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov yüzde 2,7, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç yüzde 1,8, bağımsız aday iş insanı Anna Kanopatskaya yüzde 1,6, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak ise yüzde 1,2 oy aldı. 2020’deki son seçimde Lukaşenko oyların yüzde 80’ini alarak galip ilan edilmiş, hile yapıldığı iddiasıyla aylarca süren protestolar, 65 bin kişinin tutuklanmasına ve muhalefet liderlerinin ülkeden kaçmasıyla sonuçlanmıştı.