Lukaşenko’dan Rusya’da barış çıkışı: ‘Geç olmadan savaş bitmeli’

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 Ağustos’ta Ukrayna birliklerinin Kursk bölgesine girişiyle Rusya topraklarına taşınırken, Belarus lideri Aleksander Lukaşenko, Rus devlet televizyonu Rossia-1 kanalında olası bir nükleer saldırı ya da felaketi kast ederek “kırmızı düğmeye basılmadan” savaşın sona ermesi gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın sınırötesi operasyonunun ardından “barış görüşmeleri imkânsız hale geldi” sözleri sonrası Lukaşenko’nun Rus televizyonunda bu açıklamaları yapması dikkat çekti.

İSTANBUL’U HATIRLATTI

Müzakerelere dönüş noktası için Mart 2022’de gerçekleşen İstanbul görüşmelerine işaret eden Lukaşenko, “İstanbul’da geniş bir müzakere masası kurularak savaşı sona erdirecek anlaşmanın çerçevesi üzerinde taraflar mutabık kalmıştı. Bence şimdi bir an önce, en kırmızı düğmeye basılmadan taraflar bir an önce masaya oturmalı” diye konuştu. Lukaşenko, savaştan en çok Ukrayna, Rusya ve Belarus’un etkilendiğini söyleyerek, “Batı’nın bizi aramızda tokuşturma tuzağına artık dur demeliyiz” ifadesini kullandı.

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KREMLİN’E TAVİZ MESAJI

Lukaşenko, olası bir barış müzakeresiyle ilgili Rusya’nın da taviz vermesi gerekebileceği imasında da bulundu. İstanbul müzakerelerinde Rusya’nın daha sonraki tarihlerde işgal ettiği Zaporojye ve Herson bölgelerinin yer almadığını hatırlatan Belarus lideri, “Bence İstanbul müzakere süreci yeniden canlanırsa Ukrayna, Zaporojye ve Herson bölgelerini masaya koyarak görüşmeleri başlatabilir. İstanbul’daki ön anlaşma şartları Kiev yönetiminin Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’nin tanımasını ve Kırım’ı kapsıyordu” dedi. Lukaşenko ayrıca “Ukrayna’da aşırılıkçı kalmadı” sözleriyle Rusya’nın “Ukrayna’nın aşırı milliyetçilerden arındırılması” talebinin geçerliliğini yitirdiğini söyledi.