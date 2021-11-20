Lukaşenko'dan ortalığı karıştıracak sözler! Göçmenlere AB'ye geçmeleri için yardım etmiş olabiliriz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Almanya bu skandalı konuşuyor Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...Almanya bu skandalı konuşuyor! Hükümet harekete geçti, hemen istifa etti...#Aşı
Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrıKripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?#Volfram Küpleri
Bakanlık harekete geçti Araç ithalatında önemli gelişmeBakanlık harekete geçti! Araç ithalatında önemli gelişme#Paralel Araç İthalatı
Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldüMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldü#Müslüme Yağal
Yol verme kavgasında ortalık karıştı Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savunduYol verme kavgasında ortalık karıştı! Sosyal medyada tepki yağdı, kendini böyle savundu#Kavga
Devlet başkanından bomba itiraf Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...Devlet başkanından bomba itiraf! Dünyanın konuştuğu iddia gerçek çıktı...#Belarus
Akın akın geliyorlar Hafta sonu 12 bin kişi...Akın akın geliyorlar! Hafta sonu 12 bin kişi...#Edirne
Divanda gergin anlar Fikret Orman kürsüye çıktı ve...Divan'da gergin anlar! Fikret Orman kürsüye çıktı ve...#Beşiktaş
Bu nasıl soru Eşinizi öpebilir miyimBu nasıl soru! Eşinizi öpebilir miyim?#Altın Fiyatları
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’ #İntihar
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
Fikret Ali 2 yaşında Fikret Ali 2 yaşında!#Hazal Kaya
Kötü şöhretli evi elden çıkardı: Taciz odası da oradaKötü şöhretli evi elden çıkardı: 'Taciz odası' da orada#Marilyn Manson
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
HABERLERDünya Haberleri

Lukaşenko'dan ortalığı karıştıracak sözler! Göçmenlere AB'ye geçmeleri için yardım etmiş olabiliriz

#Belarus#Polonya#Aleksandr Lukaşenko
Lukaşenkodan ortalığı karıştıracak sözler Göçmenlere ABye geçmeleri için yardım etmiş olabiliriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko güvenlik kuvvetlerinin göçmenlerin Polonya'ya geçmesine yardım etmiş olabileceğini söyledi ve bunun üzerine inceleme bile yaptırmayacağını belirtti.

Haberin Devamı

Sınırda yaşanan göçmen krizi günlerdir devam ederken, Polonya, Belarus güvenlik güçlerinin mültecileri araçlarla kendi sınırına taşıyıp bıraktığını iddia etmişti.

YARDIM ETMİŞ OLABİLİRİZ, İNCELEME YAPTIRMAYACAĞIM

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Minsk'teki başkanlık sarayında BBC'ye verdiği özel röportajda bu iddiaya ilişkin "Bence bu kesinlikle mümkün. Biz Slav'ız. Bizim yüreğimiz var. Güvenlik güçlerimiz göçmenlerin Almanya'ya gittiğini biliyor. Belki birileri onlara yardım etmiştir" dedi, bunun üzerine inceleme bile yaptırmayacağını belirtti.

Ancak binlerce göçmeni davet ederek sınır krizini provoke ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

ONLARI BEN DAVET ETMEDİM

"Eğer göçmenler gelmeye devam ederse onları yine durdurmayacağım, çünkü onlar benim ülkeme gelmiyorlar, sizin ülkelerinize gidiyorlar" diyen Lukaşenko şunları ekledi:

"Fakat onları buraya ben davet etmedim. Hatta dürüst olmak gerekirse onların Belarus üzerinden gitmelerini istemiyorum".

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Mülteci krizinde kalıcı çözüm uzakMülteci krizinde kalıcı çözüm uzakHaberi görüntüle

Aleksandr Lukaşenko 1994 yılından beri Belarus'un lideri, ancak Batı ülkelerinin tartışmalı bulduğu son başkanlık seçim sonuçları, Avrupa Birliği tarafından tanınmamıştı.

Ağustos 2020'deki seçimlerin ardından ülkede gerçekleştirilen kitlesel protestolara şiddetle karşılık verildi.

Gösteri düzenleyenler tutuklanmış, hapse atılmış veya sınır dışı edilmişti.

Lukaşenkodan ortalığı karıştıracak sözler Göçmenlere ABye geçmeleri için yardım etmiş olabiliriz


Belarus lideri, bu şiddet hatırlatılarak sorulan Minsk'teki Okrestina Cezaevinde tutukluların dövülmesiyle ilgili soruya, "Tamam, kabul ediyorum. Ama orada dayak atılan polisler de var, onları göstermediniz" şeklinde karşılık verdi.

Temmuz'dan bu yanan 270 sivil toplum kuruluşunun kapatılması hakkında ise, "Sizin (Batı) kaynak sağladığınız bütün pisliği katledeceğiz. Bütün kuruluşlarınızı mahvettiğimiz için üzgünsünüz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların bekleyişi sürüyorPolonya-Belarus sınırında sığınmacıların bekleyişi sürüyorHaberi görüntüle

SOĞUK KIŞ ŞARTLARINDA BEKLİYORLAR

Çoğunluğu Orta Doğu'dan giden binlerce göçmen Belarus'tan Polonya'ya geçmek için haftalardır soğuk kış şartlarında bekliyor.

Polonya sınır muhafızları dün sınırdan geçmek isteyen ve polise taş atan göçmenlere, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık vermişti.

Belarus lideri AB'nin istikrarını bozmak için Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında kriz çıkarmakla itham ediliyor.

Haberin Devamı

Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bu hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanmasında anlaşmış ancak yeni yaptırımları açıklamışlardı.

AB'ye tepki gösteren Belarus ise Rusya'dan gelen ham petrolün Polonya ve Almanya'ya tedarikini üç gün geçici olarak sınırlandırdığını açıklamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belarus#Polonya#Aleksandr Lukaşenko

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar