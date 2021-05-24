Lukaşenko yolcu uçağını zorla indirdi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun muhaliflerinden editör Roman Protaseviç, dün Atina’dan Litvanya’nın Vilnius şehrine giden İrlandalı Ryanair havayollarına ait uçağın Belarus’tan yapılan bomba ihbarı üzerine savaş jetlerinin eşliğinde başkent Minsk’e acil iniş yaptırılmasının ardından havalimanında tutuklandı.
SAHTE BOMBA İHBARI
Havayolu şirketi, yapılan araştırmada uçakta bombaya rastlanmadığını ve ihbarın asılsız olduğunu bildirirken, uçakta bulunan 170 yolcu bir sonraki uçuşla Litvanya’ya gönderildi. Belarus’ta geçtiğimiz yıl başlayan hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların ana haber kaynaklarından biri haline gelen ve yönetimin “aşırılıkçı” ilan ettiği Telegram kanalı Nexta’nın kurucu editörlerinden olan 26 yaşındaki Protaseviç, “terör faaliyetleri organize ettiği” gerekçesiyle hükümetin aranan suçlular listesinde yer alıyordu.
AB’DEN TEPKİ
Muhalif gazeteciyi taşıyan uçağa zorla acil iniş yaptırılması, AB’den tepki aldı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Birlik ülkelerin bugün Belarus’a “olası yaptırımları” görüşmek için toplanacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Uluslararası hava taşımacılığı kurallarının ihlal edilmesinin sonuçları olacaktır” dedi.
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