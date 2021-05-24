Lukaşenko yolcu uçağını zorla indirdi

SAHTE BOMBA İHBARI

Havayolu şirketi, yapılan araştırmada uçakta bombaya rastlanmadığını ve ihbarın asılsız olduğunu bildirirken, uçakta bulunan 170 yolcu bir sonraki uçuşla Litvanya’ya gönderildi. Belarus’ta geçtiğimiz yıl başlayan hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların ana haber kaynaklarından biri haline gelen ve yönetimin “aşırılıkçı” ilan ettiği Telegram kanalı Nexta’nın kurucu editörlerinden olan 26 yaşındaki Protaseviç, “terör faaliyetleri organize ettiği” gerekçesiyle hükümetin aranan suçlular listesinde yer alıyordu.

AB’DEN TEPKİ

Muhalif gazeteciyi taşıyan uçağa zorla acil iniş yaptırılması, AB’den tepki aldı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Birlik ülkelerin bugün Belarus’a “olası yaptırımları” görüşmek için toplanacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Uluslararası hava taşımacılığı kurallarının ihlal edilmesinin sonuçları olacaktır” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara