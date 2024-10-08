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Lukaşenko: Nükleer silahları tek taraflı olarak kullanmayacağız

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#Belarus#Lukaşenko#Nükleer
Lukaşenko: Nükleer silahları tek taraflı olarak kullanmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 17:43

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un kendisine ait olsa bile nükleer silahları asla tek taraflı olarak kullanmayacağına söz verdi.

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Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi’ne katılmak üzere Kremlin'e gelen Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko gazetecilere, nükleer silah kullanımına ilişkin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Biri devlet sınırımızı aşarsa, gerektiği noktada bu silahlar kullanılacaktır" dedi.

Lukaşenko, Belarus'un kendisine ait olsa dahi nükleer silahları asla tek taraflı olarak kullanmayacağına söz verdi. 

Lukaşenko, "Hiçbir ülke bu tür silahları müttefiklerine danışmadan kendi isteğiyle kullanmaz. Nükleer silahların kullanım konusu ortaya çıkarsa, sadece Rusya'ya danışmakla kalmayıp, Rusya ile çok ciddi görüşmelerde bulunuruz" ifadelerini kullandı.

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#Belarus#Lukaşenko#Nükleer

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