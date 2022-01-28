Lukaşenko duyurdu: Rusya'nın yanında savaşırız!

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair açıklamada bulundu. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ile yaptıkları "Birlik Devletleri" anlaşmasını işaret ederek ihtimal bir savaşta Rusya'nın yanında yer alacaklarını duyurdu.
RUSYA DOĞRUDAN SALDIRAYA UĞRARSA BELARUS SAVAŞA KATILIR
Müttefiklik anlaşmaları gereği böyle bir tavır sergileyeceklerini söyleyen Devlet Başkanı Lukaşenko, "Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır" dedi. Belarus'a karşı yapılacak ihtimal bir saldırıda da Rus ordusunun kendilerinin yanında olacaklarını belirten Lukaşenko, "Batı, Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur" şeklinde konuştu.
UKRAYNA PERDE ARKASI PAZARLIĞA KONU OLUYOR
Devlet Başkanı Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da yaşanan gerilimi hakkında, Belarus halkının başka ülkelere savaşmaya gitmeyeceğini ifade ederek, "Ukrayna perde arkası pazarlığa konu oluyor. Ukraynalılar çatışmanın alevlerine itiliyor ve kasıtlı olarak saldırganlığa hazırlanıyorlar. Belaruslular da dahil olmak üzere kardeş halklara karşı düşmanca bir tavır oluşturuyorlar. Ben Belarus halkının başka topraklarda başka halklara karşı savaşmasını asla kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Tanrı bana köklerimin saklı olduğu bu insanlarla savaşmamı yasakladı" dedi.