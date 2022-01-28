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Lukaşenko duyurdu: Rusya'nın yanında savaşırız!

#Lukaşenko #RUSYA#Ukrayna
Lukaşenko duyurdu: Rusyanın yanında savaşırız

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'ya bir saldırı olması halinde Rusya'nın yanında yer alarak savaşa katılacaklarını belirterek, “Müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa Belarus da buna katılır” dedi.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime dair açıklamada bulundu. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya ile yaptıkları "Birlik Devletleri" anlaşmasını işaret ederek ihtimal bir savaşta Rusya'nın yanında yer alacaklarını duyurdu.

RUSYA DOĞRUDAN SALDIRAYA UĞRARSA BELARUS SAVAŞA KATILIR

Müttefiklik anlaşmaları gereği böyle bir tavır sergileyeceklerini söyleyen Devlet Başkanı Lukaşenko, "Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır" dedi. Belarus'a karşı yapılacak ihtimal bir saldırıda da Rus ordusunun kendilerinin yanında olacaklarını belirten Lukaşenko, "Batı, Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur" şeklinde konuştu.

Lukaşenko duyurdu: Rusyanın yanında savaşırız


BATI'YA SALDIRGANLIK SUÇLAMASI

Başta ABD ve NATO olmak üzere batılı ülkelerin kendilerine yönelik tehdit oluşturduğunu söyleyen Devlet Başkanı Lukaşenko, "Küresel ölçekte ülkelerin birbirine karşı güveni azaldı. Uzun zamandır devam eden anlaşmazlıklar ve çelişkiler arttı. Sınır olayları, iç savaşlar, siber saldırılar ve aşı savaşları, tüm bunlar kelimenin tam anlamıyla son zamanlarda ortaya çıkan günümüz gerçekleri. Medeniyetlerin kesişme noktasında bulunan Belarus, bu süreçlerin merkez üssünde. Batılılar saldırganlaşarak askeri altyapılarını güçlendirdi. NATO birlikleri, birlik devletleri yakınında yoğunlaştı. Amerikan stratejik bombardıman uçakları sınırlarımızda her gün 30 sortiye kadar uçuşlar gerçekleştiriyor. Komşu ülkeler nükleer silah gemilerinin konuşlandırılmasından bahsediyor. Batılı komşularımız, Polonya ve Litvanya, Washington güdümünde hareket ediyor. Siyasi hayallerini karlı bir şekilde pazarlamaya çalışan Litvanyalılar, Çin'e bile el attı" dedi. Sözlerinin devamında Litvanya halkına mesaj veren Lukaşenko, "Litvanyalı dostlarımıza, Litvanya halkına şunu söylemek istiyorum. Tanrı korusun eğer diğer Baltık ülkeleriyle savaşa girerseniz bu ülkenizin sonu olur" sözlerini kullandı.

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UKRAYNA PERDE ARKASI PAZARLIĞA KONU OLUYOR

Devlet Başkanı Lukaşenko ayrıca Ukrayna'da yaşanan gerilimi hakkında, Belarus halkının başka ülkelere savaşmaya gitmeyeceğini ifade ederek, "Ukrayna perde arkası pazarlığa konu oluyor. Ukraynalılar çatışmanın alevlerine itiliyor ve kasıtlı olarak saldırganlığa hazırlanıyorlar. Belaruslular da dahil olmak üzere kardeş halklara karşı düşmanca bir tavır oluşturuyorlar. Ben Belarus halkının başka topraklarda başka halklara karşı savaşmasını asla kabul etmiyorum ve etmeyeceğim. Tanrı bana köklerimin saklı olduğu bu insanlarla savaşmamı yasakladı" dedi.

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#Lukaşenko #RUSYA#Ukrayna

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