Lufthansa iflasın eşiğinde

Lufthansa’nın korona krizi sonrasında saatte 1 milyon Euro kaybediyor. Son olarak 4.4 milyar Euro rezervesi bulunduğunu açıklamıştı. Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr gelecek haftalarda likide kayıplarının çok yüksek olacağını ve devlet yardımı olmadan şirketin yaşayamayacağı uyarısına bulunmuştu.

Hükümet nihayet devreye girdi ve 9 milyar Euro yardım paketi ile devlet ortaklığı teklif etti.

SİYASET BASKISI İSTEMİYOR

Business Insider haber portalının Lufthansa ve hükümet anlaştı haberi bir anda şirketin borsadaki hisselerini yükseltti. Ancak hükümet henüz anlaşma olmadığını açıkladı. Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre Lufthansa hükümetin 9 milyar Euro yardım paketi şartlarını kabul etmedi. Habere göre hükümet temsilcileri Lufthansa temsilcileriyle görüştü ve şirketi iflastan kurtarmak için hangi şartlarda devlet yardımı vereceklerini kendilerine açıkladı. Görüşmede çok büyük fikir ayrılıkları olduğu ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre devlet 9 milyar Euro yardımla Lufthansa’nın yüzde 25 payını satın almak istiyor. Lufthansa’nın acilen paraya ihtiyacı var ama öte yandan da mümkün olduğunca siyasetin çok az söz hakkı olmasını istiyor. Lufthansa siyasi baskının yanında krediler için ağır faiz yükü altına da girmeyi reddediyor. Bu nedenle Lufthansa B planı üzerinde de çalışıyor. B planıyla Lufthansa, Condor havayolu şirketinde olduğu gibi bir koruma şemsiyesi altında iflası inceliyor. Lufthansa siyasetin icazeti altına girmektense, tahkim aracılığıyla iflasa gidip eski borçlarından kurtulmayı düşünüyor.