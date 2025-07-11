Lufthansa CEO'sunun eşi cinayet şüphelisi! İtalya'da öldürdü: Almanya'ya kaçtı

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Dünyaca ünlü havayolu şirketi Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr'un eşi Vivian Alexandra Spohr, İtalya'nın Sardinya Adası'nda kazaya karıştı. Polis, 24 yaşındaki Gaia Costa'yı ezerek öldüren CEO eşi hakkında cinayet soruşturması başlattı.

La Repubblica'nın haberine göre, bebek bakıcısı Costa'ya, yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada SUV çarptı. Yardım geldiğinde hala hayatta olan Costa, ciddi kafa yaralanmaları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Costa kazadan önce SUV aracı el işaretleriyle uyarmaya çalıştı ancak aracın çarpmasıyla yer savruldu ve kafasını zemine vurdu. Olay yerine hızla gelen acil sağlık ekipleri, 20 dakika boyunca uğraşsa da Costa'nın ölümüne engel olamadı.

KAZADAN SONRA ALMANYA'YA KAÇTI

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CEO eşi Vivian, Costa'ya çarptığı sırada kızıyla birlikte tatildeydi. Yaşadığı kazanın farkında olmayan Vivian, yoldan geçen bir kişi tarafından durduruldu.

Kazanın ardından soruşturma başlatılan Vivian'a, alkol ve uyuşturucu testleri yapıldı. Vivian'a yapılan test sonuçları negatif çıktı.

Vivian'ın avukatı, müvekkilinin "Kazadan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyuyorum." ifadesinu kullandığını açıkladı. Avukat, İtalyan savcıların emrinde olduğunu belirtti. Ancak İtalyanlar, Vivian'ın kazadan sonra Almanya'ya dönmesine büyük tepki gösterdi.

İtalyan savcı Milena Aucone, Vivian'ın cinayet şüphelisi olduğunu açıkladı.