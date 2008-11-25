Lübnan'dan nükleer anlaşmaya onay

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Lübnan'ın, tüm nükleer denemeleri yasaklayan uluslararası anlaşmayı imzaladığı bildirildi.

Nükleer Denemeleri Kapsamlı Yasaklama Anlaşması (CTBT) ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada, Lübnan'ın bu anlaşmayı onaylayan 148. ülke olduğu kaydedildi.



180 ülke tarafından imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için, 1996'daki silahsızlanma konferansına katılan ve o dönemde nükleer ya da araştırma reaktörü olan 44 ülke tarafından hem imzalanması hem de onaylanması gerekiyor.



Anlaşmayı bugüne kadar söz konusu ülkelerden 35'i imzaladı ve onayladı. Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya, İran, İsrail, Kuzey Kore, Pakistan ve ABD henüz bu ülkeler arasında bulunmuyor.

