Lübnan'da yılbaşı eğlencesi soruşturması
Lübnan’da yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında farklı bölgelerde silahlı saldırılar ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.
Havaya ateş açılması sonucu Baalbek bölgesinde bulunan Suriyelilerin mülteci kampında bir kadın hayatını kaybetmiş, Cebeli-Lübnan şehrinde bir genç ağır yaralanmıştı.
Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’nda park halindeki 4 uçakta ciddi meydana geldiği gelmişti. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü, saldırıların ardından saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi.
Araştırmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü gözaltına alınan kişilerin kimlikleri açıklanmazken soruşturmalar devam ediyor.
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