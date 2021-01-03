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Haber Giriş: 03.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Lübnan'da yılbaşı eğlencesi soruşturması

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Lübnan'da yılbaşı eğlencesi soruşturması
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Lübnan’da yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında farklı bölgelerde silahlı saldırılar ile bağlantısı olduğu düşünülen 3 kişi gözaltına alındı.

Havaya ateş açılması sonucu Baalbek bölgesinde bulunan Suriyelilerin mülteci kampında bir kadın hayatını kaybetmiş, Cebeli-Lübnan şehrinde bir genç ağır yaralanmıştı.

Beyrut’taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı’nda park halindeki 4 uçakta ciddi meydana geldiği gelmişti. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü, saldırıların ardından saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde incelemeler gerçekleştirdi.

Araştırmalar sonucu 3 kişi gözaltına alındı. Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü gözaltına alınan kişilerin kimlikleri açıklanmazken soruşturmalar devam ediyor.

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