Lübnan’da yeni Covid-19 kısıtlamaları getirildi

Lübnan’da yılbaşı kutlamalarının ardından koronavirüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle yetkililer harekete geçti. Lübnan hükümeti, virüsün yayılmasını önlemek için ülke çapında yeni kısıtlamalar getirdi.

Yeni alınan önlemler kapsamında 7 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde, yerel saatle 18.00 - 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve toplanmalar yasaklanacak.

Restoran, mağaza, kafe, spor salonları ve alışveriş merkezleri de kapalı kalacak. Ülkenin bir çok noktasına sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenleri tespit etmek üzere polisler sevk edildi.

Lübnan sağlık yetkililerine göre, yeni yıl kutlamaları sonrası vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle hastanelerin kapasiteleri maksimum seviyeye ulaştı.

Lübnan’da son verilere göre toplam korona virüs vaka sayısı 192 bin 139’a yükselirken, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 512 oldu.