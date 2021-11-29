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Lübnan'da temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zam protesto edildi

#Lübnan#ZAM#PROTESTO
Lübnanda temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zam protesto edildi

Lübnan’da dolar kurunun artmasıyla temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlar ile kötüleşen yaşam koşullarını protesto eden halk, yolları trafiğe kapattı, lastikleri ateşe verdi.

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Lübnan’da dolar kurunun son dönemlerde en yüksek seviyede seyretmesiyle yakıt, ilaç, gıda ürünlerine gelen zamlar halkı öfkelendirdi.

Zamlarla alım gücü düşen halk, ülkenin farklı şehirlerinde sabahın erken saatlerinde sokaklara döküldü. Başkent Beyrut’ta kötüleşen yaşam koşullarını protesto eden halk, Lübnan bayrakları ile bir araya geldi.

Çöp konteynerleri ile yolları trafiğe kapatan Beyrutlular, lastikleri de ateşe verdi.

Hükümet karşıtı slogan atan öfkeli kalabalık, koşulların iyileştirilmesini talep etti.

Lübnanda temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zam protesto edildi

Lübnan’ın güneyinde bulunan Sayda kentinde toplanan göstericiler ise Elektrik Şirketi'nin de bulunduğu yolu lastik ve konteynerleri ateşe vererek trafiğe kapattı.

Ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilen eylemler nedeniyle öğrencilerin güvenliklerini sağlamak amacıyla okullarda eğitime ara verildi.

Öte yandan, bazı Lübnanlılar araçlarla sokaklarda, halka artan fiyatları protesto çağrısında bulundu.

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#Lübnan#ZAM#PROTESTO

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