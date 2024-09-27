Lübnan’da tanıdık ateşkes oyunu: Netanyahu barışa sırtını döndü

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GAZZE Şeridi’nde yaklaşık bir yıldır İsrail hükümeti tarafından uygulanan “görmezden gelme” politikası bu kez Lübnan’da tekrarlanıyor. İsrail ordusu, “Hizbullah ile mücadele” adı altında Lübnan’ı hava saldırılarıyla vurmayı sürdürürken; ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yapılan geçici ateşkes çağrısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kabul görmedi. Netanyahu, orduya tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini açıkladı.

21 GÜNLÜK FORMÜL

ABD ile Fransa’nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülke ortak açıklamayla, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yaptı. Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de imzaladığı ateşkes çağrısının ardından, ABD medyasındaki haberlerde İsrail hükümetinin de teklife yeşil ışık yaktığı aktarıldı.

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İsrail Ordusu dün gece Yemen’den gelen füze saldırısı üzerine paylaştığı görsel ile ülke genelinde vatandaşlarının sığınaklara gitmesi için çağrıda bulundu.

TEL AVİV REDDETTİ

Dünya kamuoyu Lübnan’da ateşkes ilanını beklerken, Tel Aviv’den gelen açıklama umutları boşa düşürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes haberlerinin doğru olmadığını ve İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi de yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu’nun Lübnan’da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberleri yalanladı. “Kuzeyde ateşkes olmayacak” diyen İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hizbullah’a karşı tüm güçleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise önceki geceki ‘ateşkes çağrısını’ İsrail ile koordineli şekilde yaptıklarını açıkladı.

KARŞILIKLI SALDIRILAR

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İsrail’in Lübnan’ın güneyi ve başkent Beyrut’un Dariyeh mahallesini hedef aldığı hava saldırılarına dün Hizbullah İsrail’in Akka kentine fırlattığı 45 roketle karşılık verdi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada Lübnan’ı ve halkını korumak için savunma sanayisi şirketi Rafael’in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi. İsrail dün öğle saatlerinde ise Beyrut’un güney bölgelerindeki bir binaya hava saldırısı düzenleyerek Hizbullah’ın dron birimi komutanı Muhammed Srur’u hedef aldı. İsrail ordusu Hizbullah komutanının öldürüldüğünü duyurdu. Dün gece saatlerinde ise IDF’nin açıklamasına göre Yemen’den Tel Aviv’e bir füze saldırısı gerçekleştirildi. İsraillilerin yoğun siren sesleri ile sığınaklara akın ettiği öne sürüldü.

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ABD’DEN İSRAİL’E 8.7 MİLYAR DOLARLIK YARDIM

ABD Başkanı Joe Biden’ın Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul toplantısında, “İsrail ve Hamas arasındaki savaş sona ermelidir” sözlerinin üzerinden birkaç gün geçmişken, İsrail, dün yakın bir zamanda ABD’den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını duyurdu.

KİM NE İSTİYOR

İSRAİL hükümeti, operasyonların sona ermesi için Hizbullah’ın Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri’nin gerisine çekilmesi ve İsrail’in kuzey sınırının güvence altına alınmasını şart koşuyor. Hizbullah’ın 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırıları sebebiyle İsrail’in kuzeyinden tahliye edilen İsraillilerin sayısı 60 bin civarında. Hizbullah ise İsrail’e saldırılarını durdurmayı; İsrail ordusunun Gazze’deki işgalini bitirmesi koşuluna bağlıyor. Öte yandan İsrail’in dört gündür ara vermeden sürdürdüğü Lübnan’daki hava saldırılarında 750’yi aşan can kayıpları arasında kadın ve çocuk sayısının daha da arttığı belirtiliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında ölen 748 kişiden en az 50’sinin çocuk, 95’inin de kadın olduğunu duyurdu.

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MSB’DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, Lübnan’da yaşanan gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiğini, olası bir tahliye harekâtı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıkların da yapılmakta olduğunu bildirdi. Açıklamada, yardımların da Lübnan’ın talepleri doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.