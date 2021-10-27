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Lübnan'da soruştuma krizinde anlaşmaya varıldı

#KORONAVİRÜS #Lübnan#Soruşturma
Lübnanda soruştuma krizinde anlaşmaya varıldı

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmadan kaynaklı siyasi krizin çözümünde anlaşmaya varıldığını söyledi.

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Rai, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

İsim vermeden 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın ülkede yarattığı siyasi kriz ve gerilime değinen Rai, "Mevcut kriz için Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve (Başbakan) Mikati'nin üzerinde anlaştığı bir anayasal ve meşru çözüm yolu var." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki en büyük Hristiyan din adamı olan Rai, söz konusu çözüm yolu hakkında detay vermezken bu üç tarafın üzerinde anlaştığı çözüm mekanizması hakkında detay vermemekle yükümlü olduğunu söylemekle yetindi.

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HÜKÜMETE GİDEN ÇÖZÜM FORMÜLÜ

Öte yandan Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "El-Meyadin" televizyonu Twitter hesabı üzerinden geçtiği haberde, "Rai'nin hükümete liman patlaması soruşturmasına ilişkin bazı tekliflerde bulunduğu" iddia edildi.

Rai'nin "Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Semir Caca'nın baş fail olarak gösterildiği 14 Ekim'de Beyrut'un Tayyuna bölgesinde yaşanan çatışmalara ilişkin soruşturmanın durdurulmasına karşılık, liman patlaması soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan eski Başbakan Hassan Diyab ve diğer üst düzey yetkililerin dokunulmazlığının kaldırılmaması" önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

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Ülkenin en eski gazetelerinden "Annahar" ise Rai'nin hükümet yetkililerine sunduğu teklife ilişkin başka bir iddiayı ortaya attı.

Gazetenin üst düzey bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberde, "liman patlaması soruşturmasında adı geçen tüm üst düzey yetkililerin görevden uzaklaştırılması ve mezhepsel bir yaklaşım sergilemekle suçlanan ve görevden alınması talep edilen Hristiyan yargıç Tarık Bitar'ın söz konusu üst düzey yetkililere ilişkin dosyadan alınmasının gündemde olduğu" savunuldu.

Haberde ayrıca söz konusu milletvekilleri, eski bakanlar ve başbakanın Meclis çatısı altında kurulacak bir komisyona ifade vereceği, Bitar'ın ise daha alt kademedeki soruşturmada adı geçen yetkilileri sorgulayabileceği ileri sürüldü. 

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