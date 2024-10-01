Lübnan'da savaş başladı! İsrail, ne amaçlıyor? Financial Times'tan çarpıcı analiz...

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İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından geçen üç gün içinde Lübnan'a ardışık hava saldırıları gerçekleştirdi. Ülkenin kuzeyine ağır muharebe birlikleri ve teçhizat konuşlandırıldığı bildirilen İsrail'in Savunma Bakanı Gallant “Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak” dedi ve dün akşam İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde kara harekatına başladı.

Hizbullah, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği "Aksa Tufanı" operasyonun ardından Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi amacıyla İsrail'e ateş açmaya başlamıştı. İsrail, Lübnan'a başlatılan kara harekatının temelinde Hizbullah'ın açtığı ateş ile yerlerinden edilen 60 bin İsrailli olduğunu öne sürdü.

Ancak son 12 ayda İsrail, güney Lübnan'ı hava ve topçu saldırılarıyla hedef alarak 110 binden fazla insanın evlerini terk etmesine neden oldu.

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İsrail kara harekatına başlamadan önceki son süreçte saldırılarını arttırarak bin kişiden fazla insanı öldürdü. Ayrıca, bir milyondan fazla insanı yerinden etti.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski başkan yardımcısı Itamar Yaar, Lübnan'daki kara harekatının İsrail'e büyük maliyetleri olacağını savundu.

Öte yandan İran'ın Lübnan'daki İsrail kara harekatına vereceği tepkiyi değerlendiren Yaar, Hizbullah ile mücadele adı altında Lübnan'a giren İsrail'in İran ile gerilimi tırmandırmak istemediğini söyledi ve "Netanyahu, İran'ın bu işe karışmasını istemiyor" dedi.

İSRAİL NE AMAÇLIYOR?

Financial Times'da yer alan habere göre, İsrailli yetkililerin "sınırlı" olacağını ifade ettiği Lübnan'daki kara harekatına ilişkin asıl amacın İran ile mücadele olduğu değerlendirmesi yaptı.

İran'ın bölgedeki etkisini azaltmak ve Hizbullah üzerinden ülkesine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak isteyen İsrail, özellikle Hizbullah'ın gücünü sınırlamak ve Hizbullah'ı Litani Nehri'nin kuzeyine itmeyi amaçladı.

Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef almak isteyen İsrail'in amaçları arasında, Hizbullah'ın ateş gücünü İsrail'in güvenliği için kabul edilebilir bir seviyeye indirmek yer aldı.

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Haberde ayrıca, aynı zamanda İsrail'in, ateşkes sürecine girildiğinde avantaj elde etmek için Lübnan topraklarını elinde tutmak istediği öne sürüldü.