Lübnan'da protesto dalgası

Beyrut’un göbeğindeki Şehitler Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, uzun yıllardır yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Aun ve diğer yetkililer aleyhine slogan attı.

MECLİSE YÜRÜDÜLER

Bazı göstericiler Şehitler Meydanı’nda darağacı kurarak Cumhurbaşkanı Aun, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah gibi birçok ismin maketini halatla sallandırdı. Meclis binasına yürümek isteyen eylemciler, yoğun şekilde biber gazı kullanarak kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taşla karşılık verdi. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az 728 kişi yaralandı. Bir polis memurunun öldüğü bildirildi. Önceki gün Lübnan dışişleri, ekonomi ve enerji bakanlıkları binalarını ele geçiren göstericiler, dün güvenlik güçleri tarafından bu bölgelerden çıkarıldı.

KABİNEDE iki İSTİFA

Patlamanın ardından Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Demianos Kattar kabinedeki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. İstifasını ilan eden ilk bakan olan Abdussamed, konuşmasında, “Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı’ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum” dedi. Başbakan Hassan Diab’a yakınlığıyla bilinen Çevre Bakanı Kattar’ın ise, istifa etmemesi için Diab tarafından ikna edilmeye çalışıldığı belirtiliyordu. Öte yandan kabine dışında meclisten de istifa açıklamaları geliyor. Son olarak Michel Moawad’ın istifasıyla birlikte patlamanın ardından görevinden ayrılan milletvekili sayısı 7’ye ulaştı.

‘ZAMAN KAYBI’

Bu arada, göstericilerin hedefindeki isim Cumhurbaşkanı Mişel Aun, patlamayla ilgili uluslararası soruşturma talep etmenin “zaman kaybı” olacağını söyledi. Aun, “Yargı, kimin suçlu kimin masum olduğunu tespit etmede hızlı olmalıdır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU



4 Ağustos’ta, 2750 ton amonyum nitrat bulunan Beyrut Limanı’nın 12 numaralı deposunda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158’e yükseldiğini, yaralı sayısının da 6 bini geçtiğini bildirdi. Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın yol açtığı zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etti.

ONLİNE KONFERANSLA 300 MİLYON DOLAR

BEYRUT’ta yaşanan patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çağrısıyla online yardım konferansı düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump dahil 36 ülke ve uluslararası organizasyondan liderlerin hazır bulunduğu zirvede katılımcılar, acil insani yardımlar için 298 milyon dolarlık taahhütte bulundu. Meblağın politik ya da kurumsal reform taleplerinden bağımsız olarak, acil şekilde Lübnan halkına ulaştırılacağı vurgulanırken, bunun Lübnan hükümeti yerine Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleri üzerinden yapılacağı kaydedildi. Konferansın açılışında Macron, söz konusu fonun sağlık, gıda güvenliği, eğitim ve barınma ihtiyacının giderilmesi konularını öncelemesi gerektiğini söyledi. Macron ayrıca İsrail’in de Lübnan’a yardım sinyali verdiğini ifade etti. Toplantının ardından ise Twitter’dan paylaşım yapan Macron, “Lübnan halkı özgür ve bağımsızdır. Lübnan’ın bataklığa gömülmemesi ve Lübnan halkının sokaklarda haklı şekilde talep ettiklerini karşılamak Lübnanlı yetkilere bağlıdır” ifadelerini kullandı.

43 METRELİK KRATER

AFP ajansına konuşan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi, yıkım alanında incelemelerde bulunan Fransız uzmanların raporlarını paylaştı. Rapora göre, meydana gelen şiddetli patlama sonrası oluşan kraterin derinliği 43 metre. Öte yandan, büyük yıkıma uğrayan Beyrut Limanı’ndaki vinçlerin yeniden faaliyete geçtiği duyuruldu. Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre çalışmalar neticesinde, iki vincin yeniden göreve başladığı ve patlama öncesi limana yanaşan ancak yükünü indiremeyen gemilerdeki konteynerlerin boşaltıldığı belirtildi.