Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Lübnan’da patlama: 1 ölü, 7 yaralı

#Lübnan#PATLAMA#Can Kaybı
Lübnan’da patlama: 1 ölü, 7 yaralı

Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Lübnan’ın güneyinde bulunan Sayda kentine bağlı Benaful Mahallesi'nde patlama meydana geldi. Benaful Belediyesi yakınlarında Emel Hareketi ofisine ait merkezde yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Benaful Belediye binasının yıkıldığı ve çevre binalarda da büyük hasarın meydana geldiği şiddetli patlama nedeniyle bölgede panik yaşandı.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, patlamada hayatını kaybeden kişinin Benaful Belediye Başkanının oğlu olduğu ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lübnan#PATLAMA#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme