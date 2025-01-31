Lübnan’da partisiz hükümet kurulacak

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Selam, Cumhurbaşkanı Joseph Avn’la görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, yaşanan zorluklara rağmen Lübnan’da yakında hükümetin kurulacağını söyledi. Hükümetin kurulmasıyla birlikte Arap dünyasının ve uluslararası toplumun Lübnan’a olan desteğinin sağlanacağını vurgulayan Selam, “Hiçbir bakanlık herhangi bir gruba ait değildir, herhangi bir gruba da yasak bakanlık yoktur. Bakanlar milletvekillerinden ayrı olacak, belediye ve parlamento seçimlerindeki adaylar hükümette yer almayacak ve hiçbir partinin temsil edilmediği ulusal yetkilere sahip bir hükümet kurulacak” dedi. Lübnan’da iki yıldan fazla süren siyasi krizden sonra 9 Ocak’ta Joseph Avn ülkenin 14’üncü cumhurbaşkanı seçilmişti. Uluslararası Adalet Divanı (UAD) başkanlığı görevini yürüten Selam ise 13 Ocak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Selam’ın kabinesini yakında açıklaması bekleniyor.