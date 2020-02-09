MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriLübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında
GeriDünya Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 13:12,Son Güncelleme:/

Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lübnan'da mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında

Lübnan'da etkili olan kar fırtınası nedeniyle Suriyeli mültecilerin bulunduğu Arsal kampı kar altında kaldı.

Lübnan'da dün etkisini gösteren kar fırtınası, ülkenin kuzeydoğusundaki Arsal kampında yaşayan Suriyeli mültecileri olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Arsal kampı kar altında kaldı.

Fırtınadan etkilenen mülteciler zor anlar yaşarken, acil insani yardım çağrısında bulundu. Kampta yaşayan bir mülteci, ekmek ve battaniye bulamadıklarını belirterek Lübnan ve Ürdün devletine insani ihtiyaçlarının karşılanması için çağrıda bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle