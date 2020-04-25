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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 25.04.2020 - 00:37,Son Güncelleme:

Lübnan'da Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı

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Lübnan'da Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı
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Lübnan hükümeti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamaların 10 Mayıs'a kadar uzatılması kararı aldı.

Başbakan Hassan Diyab başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınında yaşanan son gelişmeler ve bu çerçevede geçen ay alınan kararlar görüşüldü.

Toplantıda Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 10 Mayıs'a kadar uzatılması ve daha önce 19.00 - 05.00 saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağının 21.00 - 05.00 şeklinde güncellenerek sürdürülmesi kararlaştırıldı.

BAŞBAKAN DİYAB'DAN MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA TEPKİ

Diyab, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, bazı kesimlerin ülkenin içinde bulunduğu mali krizi derinleştirmek için ısrarcı bir tutum sergilediğini söyledi.

Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinden sorumlu olmakla suçladığı Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin artık çıkıp halka gerçekleri söylemesi gerektiğini dile getiren Diyab, "Artık sahne arkasında tedavi politikasına devam etmek mümkün değil. Lübnanlılara karşı açık olunmalı." ifadelerini kullandı.

Diyab ayrıca ülkedeki finansal istikrarı bozmaya çalışanlara karşı durulacağını ve onlara karşı müsamahakar davranılmayacağını vurguladı.

LÜBNAN'DA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

Hükümet, salgınla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan ettiği seferberlik çerçevesinde ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılayan bazı işletmelerin dışındaki özel ve kamu kurumlarının kapatılması kararı almıştı.

Ülkede ayrıca 26 Mart'ta açıklanan hükümet kararıyla bazı istisnalar dışında Lübnan genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

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