×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Lübnan’da Hizbullah devlet tekeline girecek

Güncelleme Tarihi:

#Lübnan#Hizbullah#ABD
Lübnan’da Hizbullah devlet tekeline girecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 07:00

LÜBNAN hükümeti, Hizbullah’ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etti.

Haberin Devamı

Enformasyon Bakan Paul Markus, Hizbullah dahil olmak üzere Lübnan topraklarındaki silahlı varlığın sona erdirilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda mutabakat sağlandığını belirtti. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan hükümetinin ülkedeki silahların devlet tekelinde toplanması yönündeki kararını “tarihi ve cesurca” olarak niteledi. Barrack, 19 Haziran’da Beyrut yönetimine “ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen” ABD önerisini sunmuştu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lübnan#Hizbullah#ABD

BAKMADAN GEÇME!