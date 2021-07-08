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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Lübnan'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

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Lübnan'da eğitim uçağı düştü: 3 ölü

Lübnan'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'da sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Gusta ormanlık bölgesinde sivil bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Düşen uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, olay yerine anında sivil savunma ekibi ile güvenlik birimlerinin intikal ettiği ve soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Haberde uçağın düşme sebebiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

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