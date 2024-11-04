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Lübnan’da durum 2006 savaşından kötü

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#Lübnan#BM#İran
Lübnan’da durum 2006 savaşından kötü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 07:00

İsrail’in Gazze Şeridi dışında işgalini sürdürdüğü bir diğer nokta olan Lübnan’da durum her geçen gün kötüleşiyor.

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BM’nin insani yardım kuruluşu (OCHA), hazırladığı raporda Lübnan’daki insani durumun, İsrail ile Hizbullah arasında 2006’da yaşanan son savaşın ciddiyetini aşan seviyelere ulaştığını, şu anda çok daha fazla insanın öldüğünü ve yerinden edildiğini belirtti.

1 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

OCHA, İsrail ordusunun Baalbek’in doğusu ve Nebatiye’nin güneyindeki sakinlere yönelik zorunlu tahliye emri nedeniyle durumun yeniden tırmandığını aktardı. Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail’in ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 2 bin 986 olarak güncellendiğini duyururken Lübnan hükümeti de yaklaşık 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne göre, İsrail’in 2006’da Lübnan’a karşı başlattığı 33 günlük savaşta bin 191 kişi hayatını kaybederken, 900 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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ABD İRAN’I İSRAİL, IRAK’I UYARDI

- İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in, “ABD ve İsrail’e ağır bir yanıt vereceklerini” açıklamasının ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi İsmail Kovsari, “hükümetin İsrail’e askeri yanıt verme konusunda anlaştığını” söyledi. Suudi El Arabiya gazetesine konuşan kaynaklar ise İran’ın güçlerini İsrail’e saldırmak üzere konuşlandırdığını öne sürdü. Öte yandan Amerikalı Axios sitesinin haberine göre, ABD’nin son günlerde İran’ı İsrail’e başka bir saldırı düzenlememesi konusunda uyararak “bu kez İsrail’i dizginlemeyeceğini” bildirdi. Tahran’ın İsrail’e saldırısı Irak topraklarından gerçekleşeceğine dair haberlerin ardından İsrail de Bağdat hükümetini “milislerini dizginlemesi” konusunda uyardı.

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#Lübnan#BM#İran

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