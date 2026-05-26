Lübnan’da düğüm çözdükçe dolanıyor

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail’in 25 Mayıs 2000 tarihinde güney Lübnan’ı işgalden çekilmesini anma günü olan “Direniş ve Kurtuluş Günü” kapsamında önceki gün yaptığı konuşmada, örgütün silahlarının teslim edilmesini reddettiğini açıkladı.

‘SOKAK’ ÇAĞRISI

Hizbullah’ın silahların teslim etmesinin “soykırıma zemin hazırlanması” olduğunu savunan Kasım, “Lübnan otoritesi bize şunu söylüyor: Sizi silahsızlandırmamıza yardım edin, ardından İsrail gelip sizi öldürsün ve halkınızı yerinden etsin” dedi. Beyrut hükümetinin “zayıf olduğunu” öne süren Kasım, halkı Hizbullah’ın da bünyesinde yer aldığı hükümeti düşürmeye çağırdı. Halkın “sokaklara dökülerek hükümeti ve ABD-İsrail projesini düşürme hakkı olduğunu” belirten Kasım, “Lübnan’da siyasi egemenlik yok, ülke ABD’nin vesayeti altında. Devlet görevlerini yerine getirebilecek duruma gelene kadar silahlar kalacak” dedi.

ABD YANIT VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ABD’nin Hizbullah’ın “Lübnan’ın demokratik yollarla seçilmiş hükümetini devirmeye yönelik sorumsuz çağrısını en güçlü şekilde kınadığını” belirtti ve ABD’nin “Lübnan’ın meşru hükümetinin yanında kararlılıkla durduğunu” belirtti.

İsrail cephesinden de tansiyonu yükseltecek açıklamalar gecikmedi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir “Lübnan’a elektrik akışının kesilmesi ve Beyrut’a yönelik saldırıların yeniden başlatılması” çağrısı yaparken, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Hizbullah’ın İHA saldırılarına karşılık Beyrut’taki binaların hedef alınmasını talep etti. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes geçen hafta 45 gün daha uzatılmıştı. Hizbullah’ın dahil edilmediği müzakerelere, 2 ve 3 Haziran’da devam edileceği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkese rağmen Hizbullah’ı bahane ederek ülkenin güneyini vurmayı sürdürüyor.