İHA - AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 16:04,
Lübnan'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Lübnan'da İran'dan gelen bir bir kadında koronavirüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.
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