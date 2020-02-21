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Dünya
İHA - AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Lübnan'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

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Lübnan'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
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Lübnan'da İran'dan gelen bir bir kadında koronavirüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

 

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