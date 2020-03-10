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Dünya
AA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 14:04,Son Güncelleme:/

Lübnan'da Corona Virüs'ten ilk ölüm

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Lübnan'da Corona Virüs'ten ilk ölüm
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Lübnan'da yeni tip Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Mısır'dan geldikten 5 gün sonra Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Can Huri isimli vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Vefat eden hastanın tedavi gördüğü başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nde düne kadar sağlık durumunun iyi göründüğünü vurgulayan Hasan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toprağa verilmesi konusunda yeni birtakım uygulamaları devreye sokacaklarını ifade etti.

Refik Hariri Hastanesi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, 9 yeni vakayla birlikte Kovid-19 salgınına yakalananların sayısının 41'e yükseldiği aktarılmıştı. Açıklamada ayrıca Kovid-19 tespit edilen 4 kişinin sağlık durumunun kritik olduğuna dikkati çekilmişti.

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA) da Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını açıklamıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

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