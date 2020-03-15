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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

Lübnan'da Corona Virüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı

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Lübnan'da Corona Virüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı
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Lübnan'da yeni tip Corona Virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılınması askıya alındı.

Lübnan Fetva Makamından yapılan açıklamada, camilerin, ezanların okunması için açık tutulacağı, cemaatle namaz kılmanın askıya alındığı belirtildi.

Kararın, Lübnan Başmüftüsü Abdullatif Deryan'ın ülkedeki İslam alimleri ve müftülerle yaptığı görüşmenin ardından alındığı ifade edildi.

Kovid-19 vakasının 93 olduğu ülkede, 3 kişi söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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