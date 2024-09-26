Lübnan’da büyük kaçış

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İSRAİL ordusu, ‘Hizbullah ile mücadele’ adı altında Lübnan’ı füzelerle hedef alırken yıllardır ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuşan Lübnan halkı bu kez de göçe zorlanıyor. Ülke, son üç gündür binlerce ailenin kuzeye veya ülke dışına ulaşmaya çalıştığı büyük bir göç hareketliliğine sahne oluyor. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi. Lübnan’dan en az 5 bin kişinin ise Suriye’ye geçtiği bildiriliyor. Uzmanlar, yaşananların 2006’daki İsrail savaşından beri en büyük insani kriz olduğunu vurguladı.

SURİYE’YE KAÇTILAR

Suriyeli yetkililer, Fransız ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada Suriye’ye geçen Lübnanlıların sayısının 5 bini aştığını belirtirken bir görevli “Sabahın erken saatlerinde araçlar hala geçiş yapıyordu, insanlar Humus kırsalında ve Humus kentinde arkadaşlarının ve tanıdıklarının evlerine doğru gidiyordu” diye konuştu. Lübnan medyasına göre, Suriye ile kara sınır kapısında yoğun bir göç hareketliliği yaşanıyor.

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5 bin kişi Suriye’ye geçti

‘EVLERİNİZE DÖNMEYİN’

İsrail ordusu, üç günden beri havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan’ın güneyinden göç edenlere ‘evlerinize geri dönmeyin’ uyarısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin” ifadelerini kullandı.

500 bin kişi evini terk etti

2006’DAKİ SAVAŞ GİBİ

Lübnan’ın orta bölgesinde Akdeniz kıyısında bulunan Sayda kentinin Belediye Meclisi Üyesi ve Acil Durumlar Başkanı Mustafa Hicazi, 2006 Savaşı’nı hatırlatan, benzeri görülmemiş bir göç hareketi yaşandığını söyledi. Kentteki okullara yerleştirilenlerin sayısının 5 bini aştığını kaydeden Lübnanlı yetkili, bunlara ek olarak binlerce insana barınma sağlanması için çabalamaya devam ettiklerini dile getirdi. Binlerce Lübnanlının, ülkenin güneyinden Sayda ve Beyrut’un yanı sıra kuzeydeki Trablusşam’a da göç ettiği belirtildi.

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EN AZ 615 KİŞİ ÖLDÜ

23 Eylül’den itibaren İsrail’in saldırılarında en az 615 kişi hayatını kaybederken 2 binden fazla kişi de yaralandı. Ülke genelinde eğitime ara verildi. Lübnan Kızılhaç Örgütü, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki ülkede halka acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.