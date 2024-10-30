Lübnan’da BM binası vuruldu

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LÜBNAN’ın İsrail sınırı yakınındaki Nakura Kampı’na düzenlenen roketli saldırıda Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nde (UNIFIL) görevli 8 Avusturyalı asker yaralandı.

UNIFIL’den tarafından yapılan açıklamada, “UNIFIL’in Nakura’daki karargahına isabet eden bir roket bir araç tamirhanesinde yangına neden oldu. Barış gücü askerleri o sırada sığınaklarda değildi. Bazı barış gücü askerleri hafif şekilde yaralandı” denildi. Roketin kaynağı ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

BM’den TEHLİKE UYARISI

Öte yandan BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze ve Lübnan’da artan şiddet ile İsrail’in bölgedeki diğer ülkelerle gerginliğine işaret ederek, “Orta Doğu’da son yılların en tehlikeli kavşağındayız” uyarısında bulundu. Wennesland, “Hepimizin tüm çabaları gerginliği azaltma ve bölgede barış ve istikrarı sağlamaya odaklanmalı.” ifadesini kullandı.

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İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden çekilmesini istediği UNIFIL’e yönelik 10 Ekim itibarıyla saldırılar düzenlemeye başlamıştı.