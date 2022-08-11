Lübnan'da bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı!

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Adının Bassam al-Sheikh Hüseyin olduğu öğrenilen 42 yaşındaki adam, bu sabah eline aldığı tüfek ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hamra semtinde yer alan Federal Banka şubesine gitti.



Bölgeden gelen görüntülerde güvenlik güçlerinin rehineleri kurtarmak için adamla anlaşmaya çalıştığı görüldü.

Silahlı saldırganın yedi-sekiz banka çalışanı ile iki müşteriyi rehin tuttuğu iddia ediliyor. Yetkililer zanlının bankaya girdiğinde iki üç el ateş ettiğini duyurdu.



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Elinde benzin bidonu olduğu öğrenilen adam bankada dondurulan 200 bin dolarını alamadığı taktirde kendini yakacağını açıkladı.

Bölgeye acilen güvenlik ekipleri sevk edildi. Lübnan polisi olası bir operasyon için hazırlıklara başladı.





Bankanın dışındaki kalabalık arasında zanlının kardeşi Atef al-Sheikh Hussein'in de olduğu öğrendi. Atef AP'ye yaptığı açıklamada,dedi.