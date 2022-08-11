Lübnan'da bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 14:13
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Federal Banka şubesini silahla basan şahıs, dondurulan parasını geri alamadığı gerekçesi ile çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bölgeye acilen güvenlik ekipleri sevk edildi. Lübnan polisi olası bir operasyon için hazırlıklara başladı.
Adının Bassam al-Sheikh Hüseyin olduğu öğrenilen 42 yaşındaki adam, bu sabah eline aldığı tüfek ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hamra semtinde yer alan Federal Banka şubesine gitti.Bölgeden gelen görüntülerde güvenlik güçlerinin rehineleri kurtarmak için adamla anlaşmaya çalıştığı görüldü.
7-8 BANKA ÇALIŞANI İLE 2 MÜŞTERİYİ REHİN ALDI
Silahlı saldırganın yedi-sekiz banka çalışanı ile iki müşteriyi rehin tuttuğu iddia ediliyor. Yetkililer zanlının bankaya girdiğinde iki üç el ateş ettiğini duyurdu.'PARAMI ALAMAZSAM KENDİMİ YAKARIM' DİYE TEHDİT ETTİ
Elinde benzin bidonu olduğu öğrenilen adam bankada dondurulan 200 bin dolarını alamadığı taktirde kendini yakacağını açıkladı.POLİS OPERASYON İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR
Bölgeye acilen güvenlik ekipleri sevk edildi. Lübnan polisi olası bir operasyon için hazırlıklara başladı.KARDEŞİ KONUŞTU: PARAYI VERİRLERSE TESLİM OLUR
Bankanın dışındaki kalabalık arasında zanlının kardeşi Atef al-Sheikh Hussein'in de olduğu öğrendi. Atef AP'ye yaptığı açıklamada, "Kardeşim düzgün biri, bir alçak değil. Banka, aile giderleri ve babamızın hastane masrafları için ihtiyaç duyduğu parayı geri verirse kardeşim teslim olacaktır"
dedi.