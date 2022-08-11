Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Lübnan'da bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı!

Güncelleme Tarihi:

#Lübnan#BANKA#Rehine
Lübnanda bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 14:13

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan Federal Banka şubesini silahla basan şahıs, dondurulan parasını geri alamadığı gerekçesi ile çok sayıda kişiyi rehin aldı. Bölgeye acilen güvenlik ekipleri sevk edildi. Lübnan polisi olası bir operasyon için hazırlıklara başladı.

Haberin Devamı

Adının Bassam al-Sheikh Hüseyin olduğu öğrenilen 42 yaşındaki adam, bu sabah eline aldığı tüfek ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hamra semtinde yer alan Federal Banka şubesine gitti.

Lübnanda bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı
Bölgeden gelen görüntülerde güvenlik güçlerinin rehineleri kurtarmak için adamla anlaşmaya çalıştığı görüldü.

7-8 BANKA ÇALIŞANI İLE 2 MÜŞTERİYİ REHİN ALDI

Silahlı saldırganın yedi-sekiz banka çalışanı ile iki müşteriyi rehin tuttuğu iddia ediliyor. Yetkililer zanlının bankaya girdiğinde iki üç el ateş ettiğini duyurdu.

Lübnanda bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

'PARAMI ALAMAZSAM KENDİMİ YAKARIM' DİYE TEHDİT ETTİ

Elinde benzin bidonu olduğu öğrenilen adam bankada dondurulan 200 bin dolarını alamadığı taktirde kendini yakacağını açıkladı.
Lübnanda bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

POLİS OPERASYON İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Haberin Devamı

Bölgeye acilen güvenlik ekipleri sevk edildi. Lübnan polisi olası bir operasyon için hazırlıklara başladı.

Lübnanda bankayı basan silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi rehin aldı

KARDEŞİ KONUŞTU: PARAYI VERİRLERSE TESLİM OLUR

Bankanın dışındaki kalabalık arasında zanlının kardeşi Atef al-Sheikh Hussein'in de olduğu öğrendi. Atef AP'ye yaptığı açıklamada, "Kardeşim düzgün biri, bir alçak değil. Banka, aile giderleri ve babamızın hastane masrafları için ihtiyaç duyduğu parayı geri verirse kardeşim teslim olacaktır" dedi.

Gözden Kaçmasın

Şimdi de su krizi Çaresiz baba yolu kesti: Bebeğimiz için suya ihtiyacımız var...Şimdi de su krizi! Çaresiz baba yolu kesti: Bebeğimiz için suya ihtiyacımız var...Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Avrupa Birliğinde çatlak Polonyadan çok sert sözler, Almanyayı hedefe koydu...Avrupa Birliği'nde çatlak! Polonya'dan çok sert sözler, Almanya'yı hedefe koydu...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Lübnan#BANKA#Rehine

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı