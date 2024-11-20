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Lübnan’da ateşkese doğru... Hochstein: Bizim elimizde

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#Lübnan#Kızıldeniz#ABD
Lübnan’da ateşkese doğru... Hochstein: Bizim elimizde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:00

ABD’nin özel temsilcisi Amos Hochstein, İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes önerisi taslağı üzerinde görüşmelerde bulunmak üzere dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitti.

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşme yapan Hochstein sürecin gayet olumlu geçtiğini aktarırken, “Bu bir karar alma anı. Ben bu kararı kolaylaştırmak için Beyrut’tayım ancak çatışmanın sonuca varması nihayetinde tarafların kararıdır. Artık bizim elimizde” dedi. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin yardımcılarından Ali Hasan Halil, Lübnan ve Hizbullah’ın ABD’nin İsrail ile ateşkes önerisini kabul ettiğini, ancak içerikle ilgili bazı “yorumlarının” bulunduğunu söyledi. Beyrut’taki müzakereler başarılı olursa Biden’ın temsilcisi Hochstein İsrail’e gidecek.

KIZILDENİZ’DE TÜRK GEMİSİNE SALDIRI

Kızıldeniz’de seyir halindeki ANADOLU S dökme yük gemisi Husiler’in füze saldırısına uğradı. İstanbul merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, “Oras Shipping’e ait ANADOLU S isimli gemimize yönelik Husiler tarafından füze saldırısı düzenlenmiştir. Yapılan bu füze saldırısı, gemimizden uzakta açıkta denize düşmüş, herhangi bir ciddi yaralanma ya da can kaybı yaşanmamıştır. Saldırının hemen ardından ANADOLU S gemisi, hasar almadan güvenli bir alana yönlendirilmiş ve gerekli önlemler alınmıştır” denildi. Anadolu S gemisinde 10’u Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 22 kişilik mürettebat bulunuyor.

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#Lübnan#Kızıldeniz#ABD

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