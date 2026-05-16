×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Lübnan’da ateşkese 45 günlük uzatma

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Lübnan#Savaş
Lübnan’da ateşkese 45 günlük uzatma
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2026 07:00

İSRAİL’in Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede 16 Nisan’da ilan edilen ateşkesin ‘45 gün uzatılması’ konusunda anlaşıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

İsrail ve Lübnan’ın daha fazla ilerleme kaydetmesini sağlamak amacıyla ateşkesin uzatıldığını aktaran Bakanlık Sözcüsü Tommy Pigott, başkent Washington’da iki gün süren görüşmelerin ‘olumlu’ geçtiğini kaydetti. İsrail ve Lübnan’dan yetkililerin 2-3 Haziran tarihlerinde yeniden bir araya geleceğini belirtti. Söz konusu ateşkes ilk etapta 10 gün için ilan edilmiş, daha sonra üç hafta uzatılmıştı. Bu nedenle ateşkesin 17 Mayıs Pazar günü sona ermesi bekleniyordu.

3 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan 2 Mart’tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950’den fazla kişi hayatını kaybetti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e saldırılar düzenliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Lübnan#Savaş

BAKMADAN GEÇME!