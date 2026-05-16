Lübnan’da ateşkese 45 günlük uzatma

Haberin Devamı

İsrail ve Lübnan’ın daha fazla ilerleme kaydetmesini sağlamak amacıyla ateşkesin uzatıldığını aktaran Bakanlık Sözcüsü Tommy Pigott, başkent Washington’da iki gün süren görüşmelerin ‘olumlu’ geçtiğini kaydetti. İsrail ve Lübnan’dan yetkililerin 2-3 Haziran tarihlerinde yeniden bir araya geleceğini belirtti. Söz konusu ateşkes ilk etapta 10 gün için ilan edilmiş, daha sonra üç hafta uzatılmıştı. Bu nedenle ateşkesin 17 Mayıs Pazar günü sona ermesi bekleniyordu.

3 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan 2 Mart’tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950’den fazla kişi hayatını kaybetti. Yerinden edilenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail’e saldırılar düzenliyor.