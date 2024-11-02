Lübnan’da ateşkes zor ihtimal

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ABD’li bir yetkilinin CNN’e yaptığı açıklamaya göre, ABD özel temsilcisi Amos Hochstein ile Beyaz Saray Ortadoğu sorumlusu Brett McGurk’ün Ortadoğu’daki ateşkes çabaları sonuçsuz kaldı. Washington’a dönen ikili somut bir kazanım elde edemedi. İkilinin ziyaretinden birkaç saat sonra, İsrail ordusu Lübnan’a saldırı başlattı. Lübnan’ın kuzeydoğusuna düzenlenen hava saldırılarında en az 24 kişi hayatını kaybetti.

ABD GÖZ YUMUYOR

Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikalı heyetin Lübnan’daki muhtemel bir ateşkes anlaşması için hazırladığı taslakta İsrail’e kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmek amacıyla Lübnan’a saldırılarını 60 gün daha sürdürmesinin önerildiğini öne sürdü. WSJ’nin haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD başkanlık seçimlerinden önce herhangi bir anlaşmaya yanaşmadığı belirtilirken, Lübnan ve Hizbullah’ın da İsrail’e saldırılarını sürdürmesi için çok serbestlik tanındığı ve Lübnan’ın egemenliğinin hiçe sayıldığı gerekçesiyle ABD’nin teklifine karşı oldukları iddia edildi.