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Lübnan’da ateşkes için geri sayım

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#İsrail#Gazze#Lübnan
Lübnan’da ateşkes için geri sayım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 07:00

İsrail, Gazze Şeridi ve Lübnan’ı hedef alan saldırılar düzenlemeyi sürdürürken ABD’deki başkanlık seçiminin Donald Trump’ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Ortadoğu’da ateşkes ihtimali de artıyor.

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Gazze’de müzakereler tıkanmış görünse de Lübnan’da silahların susması için taraflardan pozitif mesajlar geliyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein’ın bugün Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes sağlanması için temaslarda bulunacağı belirtildi. Diğer yandan Lübnan Hizbullahı’nın İsrail ile savaşı sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan ateşkes önerisine açık olduğu iddia edildi. Şii grubun teklifi olumlu bir şekilde ele aldığı iddia edildi.

TAHRAN DA DESTEKLİYOR

Hizbullah’a yakınlığıyla tanınan Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri, önceki önerilerden farklı olarak, ateşkes taslağının Hizbullah’a karşı İsrail’e, tek taraflı hareket etme özgürlüğü tanımadığını, ancak her iki tarafın da herhangi bir tehdit durumunda kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Berri, bir teklifin varlığının bile bir ilerleme olduğunu vurguladı. Amerikalı New York Times gazetesi de hafta sonunda İranlı yetkililerin, Şii gruba savaşın sona ermesini desteklediklerine dair mesaj gönderdiğini öne sürdü.

 

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#İsrail#Gazze#Lübnan

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