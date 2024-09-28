Lübnan’da ateş hattı genişliyor

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Hizbullah da İsrail’in saldırılarına karşı İsrail’in Tiberya kenti ve Kiryat Ata yerleşimine füze gönderildiğini duyurdu. Ülkede tam bir kaos yaşanırken Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, son 72 saatte Lübnan’dan Suriye’ye geçenlerin sayısının 30 bini aştığını aktardı. Lübnan makamlarına göre hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde yarım milyondan fazla kişi de yerinden oldu.

YOAV GALLANT: SALDIRILAR ARTACAK

İsrail’in kuzeyindeki Safed kentini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yayımladığı görüntülü açıklamada Hizbullah’a yönelik saldırılarla ilgili mesaj verdi. Son haftalarda Hizbullah’ı ağır şekilde vurduklarını ve bunu da artıracaklarını dile getiren İsrailli bakan, ülkenin kuzeyinde yerinden edilenleri evlerine geri getirmekte kararlı olduklarını dile getirdi. Öte yandan İsrail’in Lübnan’a yönelik bir kara harekâtı düzenleme ihtimali de ağırlık kazanıyor. İsrailli bir güvenlik yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, kara harekâtının mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.

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SON İKİ GÜNDE 50 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

BM Çocuk Ajansı UNICEF, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında, 2006’da 33 gün süren ve yaklaşık bin 200 kişinin ölümüne yol açan savaştakinden daha fazla çocuğun öldüğünü açıkladı. Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı’na göre, 2006’da her gün yaklaşık 12 çocuk hayatını kaybederken, devam eden bombalamalarda sadece son iki gün içinde 50 çocuk öldürüldü.

İSRAİLLİ KOMUTAN İRAN’I İŞARET ETTİ

İsrail hükümeti, ateşkes çağrılarına rağmen Hizbullah’ı vurmaya devam edeceklerini söylerken, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, İran’dan Hizbullah’a yapılacak silah sevkiyatını durduracaklarını belirtti. Bar, açıklamasında, “İran’dan Lübnan’a silah nakledilmesi ihtimalini önleyeceğiz” ifadelerini kullandı. İsrail ordusu hafta başında Suriye-Lübnan sınır bölgesindeki bir köprüyü vurmuş ve buranın Hizbullah’ın silah sevkiyatı güzergâhında olduğunu açıklamıştı.