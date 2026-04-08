Lübnan'a tarihinin en büyük saldırısı: Ateşkesin ilk gününde sivil katliamı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği eş zamanlı saldırıların bilançosunu açıkladı. İlk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

EŞ ZAMANLI SALDIRILARDA AĞIR BİLANÇO

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan genelinde birçok noktaya yoğun hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

“ÖNCELİK KURTARMA ÇALIŞMALARI”

Açıklamada, sahadaki en kritik önceliklerin altı çizildi:

Enkaz altında kalanların kurtarılması

Yaralıların hızla hastanelere sevk edilmesi

Acil müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi





BEYRUT İÇİN ACİL ÇAĞRI

Özellikle başkent Beyrut’ta yoğunluğun arttığına dikkat çekildi. Yetkililer, kurtarma ve sağlık ekiplerinin hızlı hareket edebilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Açıklamada, yolların açık bırakılması ve ekiplerin çalışmalarına öncelik tanınması istendi.

10 DAKİKADA 100 HEDEF VURULDU

İsrail ordusu ise saldırıların kapsamına ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklamada, 10 dakika içinde eş zamanlı olarak 100 ayrı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıların başta Beyrut olmak üzere ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok noktayı hedef aldığı aktarıldı.

KATZ'TAN HİZBULLAH LİDERİNE TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan genelinde karargahlarda bulunan Hizbullah mensuplarını hedef aldığını ileri sürdü.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'ı daha önce uyardıklarını söyleyen Katz, "Sırası gelecek" diyerek suikast tehdidinde bulundu.

Katz, Lübnan genelinde 10 dakikada 100 noktaya gerçekleştirilen saldırıların "Lübnan'daki en büyük toplu darbe olduğunu" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran ile Lübnan cephelerinin ayrılmasında ısrarcı olduğu için tebrik ettiğini söyleyen Katz, Lübnan'a yönelik saldırıların süreceği mesajı verdi.

İRAN: İSRAİL'İ SADECE KURŞUN CAYDIRABİLİR

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir askeri yetkili, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Siyonist rejimin (İsrail) ordusunun Lübnan ve ülkedeki İslami direnişe karşı geçici ateşkesi sürekli ihlal etmesinin ardından İran, işgal altındaki topraklardaki İsrail askeri mevzilerine karşı caydırıcı operasyonlara hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının bölgedeki tüm cephelerdeki savaşın durdurulmasını kapsadığını hatırlatan yetkili, "Rejimin anlaşmaya rağmen tüm cephelerde devam eden saldırılarının, ABD'nin Netanyahu'yu kontrol edemediğinin ya da Siyonist rejime CENTCOM tarafından hareket özgürlüğü verildiğinin bir işareti olduğu yönündeki görüş Tahran'da güçleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, "İranlı askeri yetkili, Lübnan'a saldırılarıyla geçici ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı caydırıcı saldırılara hazırlandıklarını bildirdi" ifadeleri yer aldı.

İranlı bir yetkili El Cezire'ye verdiği demeçte, "İsrail'i sadece kurşun caydırabilir" ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, "Lübnan'da işlediği suç ve ateşkes şartlarını ihlal etmesi nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız. Ateşkes bölgeyi de kapsıyor ve İsrail verdiği sözleri tutmamasıyla biliniyor. İsrail'i sadece kurşun caydırabilir" dedi.