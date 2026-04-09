Lübnan'a saldırılarda 254 kişi hayatını kaybetti! Birçok ülkeden İsrail'e kınama

Haberin Devamı

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Nevvaf Selam İsrail saldırılarının hedefi olan, yaralanan ve hayatını kaybeden yüzlerce masum ve silahsız sivil için 9 Nisan 2026 Perşembe gününü ulusal yas ilan etti." ifadesi kullanıldı.

Hükümet binalarının, kamu kurumlarının ve belediyelerin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, bayrakların da yarıya indirileceği ve televizyonlardaki yayın akışının yasa göre uyarlanacağı kaydedildi.

Başbakan Selam'ın başta saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Lübnan halkına en derin taziyelerini sunduğu açıklamada, yaralılara için acil şifalar dileğinde bulunuldu.

İsrail saldırılarının durdurulması için Lübnan'ın tüm siyasi ve diplomatik çabalarını seferber ederek Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerle temaslarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

Haberin Devamı

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesinde bir binayı bombalamıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

ABD: LÜBNAN’A YÖNELİK SALDIRILAR İRAN İLE YAPILAN ATEŞKESİ KAPSAMIYOR

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye yaptığı ziyaretten dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin İran'la yapılan geçici ateşkesi ihlal edip etmediğine ilişkin soruya Vance, "Asla böyle bir söz vermedik. Bunun böyle olacağına dair hiçbir işaret vermedik." diye konuştu.

Vance, "Uçağa bindiğimde tam bir rapor almam gerekiyor. İsrailliler, müzakerelerin başarılı olduğundan emin olmak için Lübnan'da biraz geri adım atmayı teklif etti. Bunun nedeni ateşkesin bir parçası olması değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD böyle bir "taahhütte bulunmamasına" rağmen İran'ın, bu müzakerenin Lübnan nedeniyle bozulmasını istiyorsa bunun Tahran'ın kararı olacağını kaydeden Vance, "Bunun aptalca olacağını düşünüyoruz, ama bu onların seçimi." ifadelerini kullandı.

BM'DEN KINAMA

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Lübnan genelinde gerçekleştirdiği ölümcül saldırıları kınayan Türk, siviller dahil yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberlerin dehşet verici olduğunu belirtti.

Volker Türk, "Lübnan'daki katliam ve yıkımın boyutu korkunç olmaktan başka bir şey değil. İran ile ateşkes anlaşmasına varılmasından saatler sonra böyle bir katliam akıl almaz. Saldırılar, sivillerin çok ihtiyaç duyduğu kırılgan barışa büyük bir baskı yapıyor." görüşünü paylaştı.

İsrail'in ülke genelinde 10 dakika içinde yaklaşık 100 saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Türk, Beyrut'un güney banliyöleri, Lübnan'ın ve Bekaa Vadisi'nin doğusunun tamamının vurulduğunu kaydetti.

Haberin Devamı

Türk, "Kitlesel kayıplar bildirildi ve hastaneler dolup taştı. Başkentteki saldırılardan birinin gerçekleştiği yerde bulunan bir BM İnsan Hakları ekibi, yıkım sahnesini ve enkaz arasında birkaç ceset gördüklerini anlattı. Uluslararası insancıl hukuk, sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini açıkça belirtiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İddia edilen tüm ihlaller hakkında derhal ve bağımsız soruşturmalar yapılması yönünde çağrıda bulunan Türk, sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini de vurguladı.

FRANSA DA KINADI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Avn ve Selam ile görüşmesine değinen Macron, "Çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in bugün Lübnan'daki ayrım gözetmeyen saldırıları karşısında kendilerine Fransa'nın tüm dayanışmasını dile getirdim. Bu saldırıları en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Emmanuel Macron, bu saldırıların ABD ve İran arasındaki geçici ateşkesi doğrudan tehdit ettiğine dikkati çekerek, Lübnan'ın bu ateşkesin bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avn ve Selam'a, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek gerektiğini; Fransa'nın, Lübnan makamlarının ülkelerinin egemenliklerini koruma ve Hizbullah'ı silahsızlandırma planını uygulama çabalarını desteklemeye kararlı olduğunu söylediğini belirtti.

Haberin Devamı

SURİYE'DEN LÜBNAN İLE DAYANIŞMA MESAJI

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası insancıl hukuk ilkelerinin açık ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası topluma İsrail'in ihlallerine karşı sorumluluk alma çağrısı yapıldı.

Lübnan ile dayanışma mesajı verilen açıklamada, ateşkes sağlanması ve sivillerin korunması için ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına tam uyulması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan hükümetinin ülke topraklarının tamamında otoritesini tesis etme ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını sağlama yönündeki çabalarının desteklendiği kaydedildi.

UMMAN'DAN AÇIKLAMA

Umman Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik saldırıları şiddetle kınanarak, bu saldırılar savaş suçu, Lübnan’ın egemenliğine açık bir ihlal ile uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırı bir eylem olarak değerlendirildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, söz konusu saldırılar sonucu çok sayıda can kaybı yaşanmasından derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, saldırıların durdurulması ve caydırılması için harekete geçmeleri çağrısında bulunularak, bu saldırıların tamamından İsrail’in sorumlu tutulması gerektiği vurgulandı.

ARAP BİRLİĞİ: LÜBNAN'LA TAM DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ



Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Ebu Gayt, Arap Birliğinin İsrail saldırıları karşısında Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ebu Gayt görüşmede, Lübnan halkıyla "tam dayanışma içinde" olduklarını vurgulayarak, üye ülkelerle ortak bir duruş sergilemek adına iletişim halinde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ise Ebu Gayt'a "Lübnan ve halkına yönelik desteğinden ötürü" teşekkür ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.