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Lübnan Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemi Razoni'yi kabul etmedi

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#Lübnan#Razoni#Ukrayna
Lübnan Ukraynadan gelen tahıl yüklü gemi Razoniyi kabul etmedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 18:39

Lübnan, Ukrayna'dan yola çıkan ilk gemi olan Razoni'yi, teslimatın 5 aydan fazla gecikmesini gerekçe göstererek reddettiğini açıkladı.

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Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 22 Temmuz’da İstanbul’da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, mısır yüklü RAZONI isimli yük gemisi Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı’ndan hareket etmişti. Lübnan'ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, teslimatın 5 aydan fazla geciktiği gerekçe gösterilerek reddedildiği açıklandı. Ukrayna Deniz Limanları İdaresi, 9 gün içinde dünyanın 7 ülkesine 370 bin tondan fazla tarım ürünü taşıyan geminin yola çıktığını belirtti.

Ukrayna’da geçtiğimiz hafta 26 bin ton mısırla Odessa Limanı'ndan ayrılan Razoni gemisinin 7 Ağustos'ta Lübnan'a varması bekleniyordu. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Odessa limanından yola çıkan mısır yüklü, Razoni gemisinin, söylenenlere göre Lübnan’ın Trablusşam limanına varması gerekiyordu, ancak gemi belirtilen varış noktasına varmadan rota değiştirdi" demişti.

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