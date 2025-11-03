Lübnan ordusunda 'İsrail' alarmı: Birlikler gönderildi

Haberin Devamı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattına yakın Meys el-Cebel beldesinin doğusundaki Kurum Marah Mahallesi'nin karşısında, işgal altındaki topraklarda İsrail askeri hareketliliği oldu.

Bu sebeple Lübnan ordusu, alarm durumunu yükselterek, bölgeye bir süreliğine asker ve araç konuşlandırdı. Bunun üzerine İsrail askerleri bölgeden çekildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 30 Ekim'de orduya, İsrail güçlerinin karadan ülke topraklarına girmesine karşı konulması talimatını vermişti.