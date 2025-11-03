×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Lübnan ordusunda 'İsrail' alarmı: Birlikler gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#Lübnan#İsrail#İşgal
Lübnan ordusunda İsrail alarmı: Birlikler gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 00:46

Lübnan ordusu, sınır hattında İsrail ordusunun hareketliliği nedeniyle güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Meys el-Cebel beldesinin doğusuna birliklerini gönderdi.

Haberin Devamı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, sınır hattına yakın Meys el-Cebel beldesinin doğusundaki Kurum Marah Mahallesi'nin karşısında, işgal altındaki topraklarda İsrail askeri hareketliliği oldu.

Bu sebeple Lübnan ordusu, alarm durumunu yükselterek, bölgeye bir süreliğine asker ve araç konuşlandırdı. Bunun üzerine İsrail askerleri bölgeden çekildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 30 Ekim'de orduya, İsrail güçlerinin karadan ülke topraklarına girmesine karşı konulması talimatını vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lübnan#İsrail#İşgal

BAKMADAN GEÇME!