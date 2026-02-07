Lübnan meclisinde ‘sahte prens’ skandalı

Haberin Devamı

Financial Times’ın haberine göre parlamento oylamasından önce “Ebu Ömer” takma adını kullanan bu kişiyle yapılan telefon görüşmelerinde, milletvekillerine mevcut başbakan Necib Mikati’yi desteklememeleri, bunun “Suudi kraliyetinin talimatı” olduğu söylendi. Nüfuzlu Sünni din adamı Şeyh Halidun Oraymet aracılığıyla milletvekillerine ulaştığı belirtilen Ebu Ömer’in İngiliz numarası kullandığı ve akıcı Suudi lehçesiyle konuştuğu aktarıldı.

Nevvaf Selam

Bazı vekiller bu görüşmelerin ardından oylarını Nevvaf Selam lehine değiştirdi. Hasian ve Oraymet geçen ay tutuklanırken, çok sayıda siyasetçi soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Nevvaf Selam, Ocak 2025’teki oylamada Lübnan Başbakanı seçilirken, yaşananların oylama sonucunu belirlemediği kaydediliyor.