Lübnan-İsrail gerilimi korkutuyor... Dünya tetikte

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Dünya ülkeleri, Golan Tepeleri’ne düzenlenen ve Tel Aviv’in Lübnan Hizbullahı’nı sorumlu tuttuğu saldırının ardından Ortadoğu’da savaşın genişleme ihtimalinden korkuyor. İsrail’in çoğu çocuk 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya verilecek karşılık için senaryolar üzerinde çalıştığı belirtildi.

YOĞUN DİPLOMASİ YÜRÜTÜLÜYOR

Tel Aviv hükümetinin “Hizbullah kırmızı çizgiyi geçti” diyerek sert yanıt vereceğini bildirmesiyle ülkelerden itidal çağrıları yağdı. İsrail’in beklenen misillemesi öncesinde Lübnan’da yoğun bir diplomatik faaliyet yaşandı. Lübnan’ın vekil başbakanı Necib Mikati, “son İsrail tehditlerinin ardından yoğun diplomatik temaslarda bulunduklarını” belirtti. ABD Başkanı Joe Biden’ın Ortadoğu danışmanı Amos Hochstein’ın da İsrail misillemesinin kapsamlı bir savaşa dönüşmesini engellemek için bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Hizbullah’ın dış ilişkiler yetkilisi Ammar Musavi de Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi. Buhabib, İsrail’in muhtemel saldırısının “sınırlı” olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi.

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Netanyahu, Dürzi toplumunun önde gelenleriyle görüştü.

BEYRUT UÇUŞLARI İPTAL

ABD dahil bazı ülkeler, vatandaşlarına Lübnan’dan ayrılma tavsiyesinde bulunurken havayolu şirketleri de tedbir olarak ülkeye uçuşlarını askıya aldı. Alman ulusal havayolu Lufthansa 2 gün için uçuşları durdurdu. Lübnan’ın Middle East Airlines (MEA) şirketi, sigorta risklerini gerekçe göstererek bazı uçuşlarının dönüşünü erteledi. Türkiye’den SunExpress ve Ajet, Yunan şirket Aegean Havayolları ve Fransa’dan iki havayolu şirketi de Beyrut uçuşlarını iptal etti.

NETANYAHU: SERT YANIT VERİLECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki gece güvenlik kabinesinin üyeleriyle bir araya gelerek Hizbullah’a verilecek yanıt üzerinde tartıştı. Dört saatlik toplantı sırasında, milletvekilleri Netanyahu ve “yanıtın ölçeği ve zamanlaması konusunda karar yetkisi” verme yönünde oy kullandı. Netanyahu, saldırıya sert yanıt verileceğini söyledi.

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HİZBULLAH ALARMA GEÇTİ

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, tartışılan senaryolar arasında “Lübnan’a karşı şiddetli askeri eyleme geçmek” de yer alıyor. İsrailli bir yetkili, “Hizbullah’a zarar vermek istediklerini ancak topyekûn bir savaş başlatmak istemediklerini” belirtti. Hizbullah’ın ise olası İsrail misillemesine karşı hazırlık durumuna geçtiği belirtiliyor. Lübnanlı güvenlik kaynakları, grubun hem Lübnan’ın güneyinde hem de doğu Bekaa Vadisi’nde bazı önemli noktaları boşalttığını söyledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İran yanlısı grupların ve Hizbullah bağlantılı savaşçıların Golan Tepeleri’nin bazı bölgelerinde “mevzilerini boşalttıklarını” bildirdi.

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ROKET FIRLATMA RAMPASINI VURDU

Öte yandan İsrail ordusu dün, Lübnan’ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi. Ayrıca Lübnan’ın güneyindeki Kunin bölgesinde vurulan bir araçta ise bir kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Taziye için dün Mecdel Şams’a giden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu protestolarla karşılandı. Ölen çocukların yakınlarından bir kadın öfkesine hâkim olamayarak ziyaretçilere bağırdı.

SALDIRIDA HESAPLAMA HATASI İHTİMALİ

Golan Tepeleri’ndeki Dürzi kasabası Mecdel Şems’te hayatını kaybeden 12 çocuktan biri olan 11 yaşındaki Geuvara Ibrahim için dün cenaze töreni düzenlenirken olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soru işaretleri de sürüyor. İsrail ordusu, çocukların oynadığı futbol sahasına düşen roketin İran yapımı Felak-1 modeli olduğunu açıklamıştı. İsrail’e göre roket güney Lübnan’daki Şeba bölgesinden fırlatıldı. Hizbullah ise olayla bağlantısını reddediyor.

DAHA ÖNCE DE KULLANDILAR

Ancak Gazze’ye saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana İsrail’e Lübnan sınırından saldırılar düzenleyen Hizbullah’ın, daha önceki saldırılarında da Felak-1 roketlerini kullandığı biliniyor. 10 km menzili bulunan bu roketlerin hiçbir yönlendirme sistemi olmadığı için, hedefi şaşırmış olma olasılığı üzerinde duruluyor. İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’nin, bölgenin coğrafi yapısı ve roketin alçak irtifada uçması nedeniyle engelleme yapamadığı da değerlendiriliyor.

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İSRAİL’İN TALEPLERİ ATEŞKESİ ZORA SOKUYOR

İsrail’in Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük çaplı bir askeri harekâta girişeceği endişelerinin gölgesinde, Gazze’de ateşkes ve rehine takası müzakereleri devam ediyor. İsrail medyasına göre, İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan müzakerelerde İsrail heyeti anlaşma için taleplerini arabulucu ülkelerden ABD’ye iletti. Ancak Hamas dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’de ateşkes ve rehine değişimi anlaşmasını geciktirmekle suçladı. Yapılan açıklamada, ‘Biz Hamas hareketi olarak, arabulucuları dinledik. Arabulucuların aktardıkları, Netanyahu’nun erteleme, oyalama ve yeni koşullar ve talepler belirleyerek anlaşmaya varmaktan kaçınma stratejisine geri döndüğünü açıkça ortaya koyuyor’ denildi. Yeni teklifte İsrail, ateşkes sırasında Gazze’nin kuzeyine dönen kişiler için bir “denetim mekanizması” kurulmasını ve Hamas’ın serbest bırakacağı rehinelerin isim listesini talep ediyor. Ayrıca Philadelphi Koridoru olarak bilinen Gazze-Mısır sınırından çekilmeyi de reddediyor.

GÖSTERİCİLER MAHKEMEYİ BASTI

Öte yandan İsrail’de aşırı sağcı gruplar bir Filistinliye cinsel işkence yapmakla suçlanan 9 askerin çıkarıldığı mahkemenin bulunduğu Beit Lid askeri üssünü bastı. Gruplarla askerler arasında arbede yaşandığı belirtildi.