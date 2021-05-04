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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 14:33 | Son Güncelleme:

Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı

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Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin beşinci turu başladı

Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırının belirlenmesine yönelik müzakerelere Birleşmiş Milletler himayesinde yeniden başlandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, beşinci tur müzakerelere ülkenin güneyinde konuşlu BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahı ev sahipliği yapıyor.

İki ülke arasındaki dolaylı müzakerelerin BM himayesinde ve ABD ara buluculuğunda gerçekleştiğine işaret edilen haberde, Lübnan'ın denizdeki kaynaklarını korumaya çalışacağına vurgu yapıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dün, İsrail'le müzakerelerde ülkesini temsil eden Genelkurmay Başkanı Joseph Avn liderliğindeki heyet ile bir toplantı yapmıştı.

Avn, toplantı sırasında, Lübnan'ın dolaylı müzakerelerin yeniden başlatılmasına yanaşmasının, bölgedeki güven ve istikrarın sürmesine yönelik isteklerinin göstergesi olduğunu söylemişti.

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

Bu kapsamda BM himayesinde taraflar arasında 2020'nin son aylarında ilk tur müzakereler gerçekleştirilmişti.

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