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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Lübnan Hizbullahı Rusya’nın kapısını çaldı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Lübnan Hizbullahı Rusya’nın kapısını çaldı

Rusya, Ortadoğu satrancında Hizbullah örgütünü de kapsayan yeni adım attı.

İran güdümlü ve Lübnan merkezli Hizbullah partisinin parlamentodaki temsilcisi Muhammed Raad, Moskova’ya resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri, görüşmenin Lübnan ile sınırlı olduğunu savunurken, Rus basınına konuşan Lübnanlı kaynaklara göre ise Hizbullah Moskova’dan, Lübnan’dan Suriye’ye rahat sınır geçişi imkanı tanımasını talep ediyor. Öte yandan Suriye topraklarına zaman zaman hava saldırıları düzenleyen İsrail, varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü Hizbullah’ın Suriye denkleminden çıkarılmasına uğraşıyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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