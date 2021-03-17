Lübnan Hizbullahı Rusya’nın kapısını çaldı

İran güdümlü ve Lübnan merkezli Hizbullah partisinin parlamentodaki temsilcisi Muhammed Raad, Moskova’ya resmi ziyarette bulunarak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri, görüşmenin Lübnan ile sınırlı olduğunu savunurken, Rus basınına konuşan Lübnanlı kaynaklara göre ise Hizbullah Moskova’dan, Lübnan’dan Suriye’ye rahat sınır geçişi imkanı tanımasını talep ediyor. Öte yandan Suriye topraklarına zaman zaman hava saldırıları düzenleyen İsrail, varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü Hizbullah’ın Suriye denkleminden çıkarılmasına uğraşıyor.

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