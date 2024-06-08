Lübnan cephesi kızışıyor... Hizbullah İsrail’e meydan okudu

Haberin Devamı

Amerikan Newsweek haber sitesine konuşan üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, İsrail ile çatışmaya hazır olduklarını söyledi. İsrail hükümeti son olarak, “kuzeydeki çatışmalara hazırlık amacıyla” ilave 50 bin yedek askerin göreve çağrılması talimatı vermişti.

ABD ENDİŞELİ

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana aynı tehditte bulunduğunu ancak harekete geçmediğini belirten sözcü, “Hizbullah her zaman her şeye hazırdır. Vatandaşlarımızı ve topraklarımızı tereddüt etmeden savunacağız” ifadeleriyle İsrail’e meydan okudu. Geçen hafta Hizbullah’ın attığı roketler İsrail’in kuzeyinde büyük bir yangına yol açmış; Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, saldırılara “büyük ölçekli askeri harekâtla karşılık verme konusunda karar vermeye yakın olduklarını” söylemişti. Öte yandan Amerikan medyası, Beyaz Saray’ın “Lübnan’daki gerginliğin patlayacağı” endişesiyle Hizbullah ile İsrail arasında diplomatik bir çözüm arayışında olduğunu bildirdi.